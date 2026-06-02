El Real Madrid ya sabe lo que vale Konaté

Ibrahima Konaté, que ya es agente libre tras acabar contrato con el Liverpool y hacer pública su despedida, pide al Real Madrid una prima de fichaje de 20 millones de euros y un contrato de cuatro temporadas razón de 12 kilos netos al año.

Así lo reveló Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Sería una operación parecida a la de Alaba. Una prima de fichaje de 20 millones y quiere cobrar lo mismo que el futbolista austríaco, que eran unos 12 millones netos por temporada. Creo que es un chollo».

El Real Madrid busca un central de nivel top mundial y Konaté está a tiro. El internacional francés, que se disputará con Upamecano el puesto de acompañante de Saliba en el Mundial, no continuará en el Liverpool y ya es agente libre, por lo que varios grandes del fútbol europeo irán a por él.

El problema para el Real Madrid está en las elevadísimas pretensiones de Konaté, incluidos los 20 millones de prima de fichaje que, sumados a los 12 netos que quiere de salario, le pondría en un sueldo de 17 millones muy similar al que cobraba David Alaba que también llegó al equipo madridista como agente libre tras terminar contrato con el Bayern.

A Konaté le sobran novias

Konaté encajaría perfectamente en la defensa del Real Madrid y tiene el visto bueno de Mourinho, que quiere un central de jerarquía internacional y el francés, a sus 27 años, lleva tiempo en la élite. Es cierto que esta temporada, como la del resto de sus compañeros en el Liverpool, ha sido francamente decepcionante, pero es un central de primer nivel mundial.

Sus 194 centímetros le convierten en un jugador muy poderoso en el juego aéreo, capaz de ganar duelos en anticipación, muy agresivo en la marca individual. Konaté es un futbolista más parecido a Rüdiger que a Militao, por lo que la salida de balón es posiblemente su principal hándicap para triunfar en el Real Madrid.

En todo caso, en el club blanco valoran muy en serio la opción de ir a por Konaté, porque es una oportunidad de mercado mucho más asequible económicamente que otros jugadores de un nivel similar como El Cuti Romero, por el que el Tottenham no bajará de 75 millones, o Bastoni, al que el Inter confía en traspasar por una cifra muy similar.

Esta temporada, a pesar de tener un rendimiento discreto, Konaté ha sido absolutamente intocable para Arne Slot y ha disputado 51 partidos con el Liverpool entre la Premier, la FA Cup y la Champions. Es un jugador indiscutible también para Deschamps, que se lo ha llevado en la lista del Mundial al que Francia llega como vigente subcampeona del mundo y como una de las grandes favoritas.