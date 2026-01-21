Slot bromea con la llegada de Xabi Alonso al Liverpool: «Me llamó y me dijo que cogería al equipo en seis meses»

Arne Slot, entrenador del Liverpool, ha respondido los rumores en Inglaterra acerca de la posibilidad de que Xabi Alonso sea su reemplazo en caso que les despidan. El técnico inglés no está convenciendo esta temporada y los pitos que ha recibido en los últimos partidos ha hecho de que saliese en rueda de prensa ironizando con que el tolosarra asuma su cargo si cae en Champions ante el Marsella.

«Me llamó porque me preguntó qué opinaba del equipo, porque iba a hacer cargo del equipo en seis meses. ‘¿Puedes contarme un poco más? O quizás antes. ¡Quizás asuma el mando mañana!’. Es una de las preguntas más raras que me han hecho. ¿Qué puedo decir?», bromeó en rueda de prensa. «Llevo trabajando aquí un año y medio y realmente me gusta mi trabajo aquí. Gané la liga la temporada pasada. He tenido más dificultades en liga esta temporada, lo cual es evidente. Oí abucheos el otro día (Burnley), pero supongo que es normal si empatas esos partidos», añadió Slot.

Xabi Alonso fue cesado después de perder la Supercopa de España con el Real Madrid y ambas partes decidieron poner punto y final a su contrato. El técnico se vio superado por la tensión con el vestuario y los resultados en los últimos meses. Desde entonces, el vasco decidió darse un descanso para resetear y su idea pasa por no asumir ningún proyecto a mitad de curso. En Liverpool le tienen mucho cariño de su etapa como futbolista, por lo que no se descarta que le llegue una oferta si finalmente despiden a Slot en caso de no mejorar la imagen del equipo en las próximas semanas.

Los ‘reds’ suman cuatro empates consecutivos en la Premier League y son cuartos en la clasificación con 36 puntos, a 14 del Arsenal y con un Manchester United y Chelsea pisándoles los talones. En la Copa de Europa aún tienen posibilidades de quedar entre los ocho primeros si gana en Marsella y en casa ante el Qarabag. En caso de catástrofe, Anfield no dudará en llamar a Xabi Alonso como firme apuesta para levantar la temporada, dejando la pelota en su tejado.