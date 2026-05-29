Konaté no renueva con el Liverpool y podría llegar gratis al Real Madrid

Konaté no renovará con el Liverpool y saldrá gratis este verano de Anfield. Desde Inglaterra confirmán que el central francés, que finaliza contrato este mes de junio, finalmente no ampliará su vínculo con el club inglés así que podrá llegar a coste cero a cualquier equipo de Europa. El Real Madrid, que busca reforzar la defensa en este mercado, es uno de los candidatos a hacerse con un central al que siempre ha tenido en buena consideración.

Finalmente Ibrahima Konaté no renovará con el Liverpool. Después de varios mese de negociaciones y de que el club inglés intentara retener al central francés de 27 años, finalmente el defensa saldrá de Anfield este verano y además lo hará gratis. Valorado en 50 millones, el galo es uno de los centrales más codiciados del mercado y además le saldrá a coste cerco a cualquiera de los equipos que quieran hacerse con sus servicios. En la actual temporada ha vuelto a ser un fijo en las alineaciones de Slot disputando 51 partidos en los que ha anotado dos goles.

Konaté y el Real Madrid

Uno de ellos es el Real Madrid, que siempre ha estado pendiente de un central que se caracteriza por una exhuberancia física (mide 1,94) que combina con una gran velocidad. El club blanco le examinó muy de cerca en el partido que el club blanco disputó el pasado mes de noviembre en Anfield en el duelo correspondiente a la fase liga de Champions League.

El Real Madrid siempre se mantuvo a la espera de que se sucedieran acontecimientos entre Konaté y el Liverpool y finalmente TalkSport ha confirmado que el francés no renovará su contrato con el equipo de Anfield, por lo que podría salir gratis a cualquier club a partir del 30 de junio. Así que ahora al conjunto blanco se le presenta una gran opción para reforzar la defensa, que es el objetivo de la dirección deportiva madridista para esta ventana de fichajes.

Como venimos informando en OKDIARIO, el Real Madrid planea hacer cuatro o cinco fichajes este verano sin contar con los respescados y un par de ellos irán destinados a reforzar la zaga. Konaté era uno de los pretendidos y ahora se presenta como una buena opción a coste cero. Todo también queda a espensas de lo que ocurra en las elecciones y el OK definitivo de José Mourinho, que será anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid después de que Florentino Pérez gane, como todo hace indicar, los comicios que se celebran el próximo domingo 7 de junio.