Konaté sale en defensa de Mbappé por la presión que recibe: «No quiero su vida»

Ibrahima Konaté se ha pronunciado sobre la ausencia de Kylian Mbappé con la selección francesa y ha dejado una reflexión sobre todo lo que mueve su compañero. El futbolista del Liverpool ha hablado respecto a la presión que hay sobre el jugador del Real Madrid por su condición de ser uno de los mejores del mundo y ha sido muy claro, diciendo que en varias ocasiones le ha llegado a decir «quiero tu nivel pero no quiero tu vida».

Konaté está concentrado con la selección de Francia en Clairefontaine, antes de los duelos ante Israel e Italia, en la Liga de Naciones. Los galos están obligados a ganar para ser primeros de grupo, aunque no deberían tener excesivos problemas para entrar en los cuartos de final de la competición, que ha cambiado en esta edición de formato, introduciendo una nueva ronda antes de la Final Four.

Quien no está es el jugador del Real Madrid. Didier Deschamps no le convocó para esta ventana de selecciones, alegando motivos personales de Mbappé. Su ausencia ha generado un enorme revuelo en Francia, donde sólo se habla de que Mbappé no está con ellos de cara a estos dos importantes partidos. Las especulaciones son varias, pasando por una negativa de ir del propio futbolista a este parón o por un enfado del seleccionador y necesidad de mostrar que es la máxima autoridad dentro del vestuario.

La polémica que se ha generado es tal que Konaté ha sido preguntado al respecto. sin querer mojarse, el central del Liverpool, que se verá las caras con el Real Madrid tras el parón, ha dejado claro que no le gustaría ser Mbappé. No en el apartado futbolístico, sino en todo lo que se genera a su alrededor.

«Cuando está con nosotros, los periodistas, todo el mundo está a su alrededor. La posición de Mbappé en el mundo actual es excepcional. A menudo le digo: ‘Quiero tu nivel de fútbol, pero no quiero tu vida’», ha destacado el defensa.

Además, ha querido poner en valor su figura. No ha sentado muy bien que Mbappé no esté con Francia, lo que ha derivado en varias críticas hacia el delantero del Real Madrid. Por eso mismo, Konaté ha querido sacar la cara por él, defendiéndole de los ataques que está recibiendo en las últimas semanas.

«Ahora, cuando Mbappé está con nosotros, sabemos las cualidades que tiene. Sabemos lo que nos ha aportado. Y no debemos ser desagradecidos por lo que ha sido capaz de aportar a lo largo de estos años a la selección francesa. Ha hecho muchísimo y todo el mundo es consciente de ello», ha destacado.

La polémica en el país vecino por la ausencia de Mbappé con su selección es clara. Todo, después de que Deschamps decidiera no llamarle, a pesar de que por delante tiene dos partidos de lo más importantes. La lesión del madridista en octubre le llevó a acordar no acudir a Clairefontaine y centrarse en su puesta a punto, pero ahora no sufre ningún tipo de problema para haberse quedado fuera, lo que se puede entender como un tipo de venganza por parte del entrenador y la FFF.