Modric, más ambicioso que nunca en su presentación con el Milan: «Mi objetivo es ganar títulos»

Luka Modric ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Milan. El croata ha dejado claro en sus primeras declaraciones como rossonero que tiene un objetivo claro y que espera poder contagiar de él a todo el equipo: volver a hacer del club un grande como era hasta hace poco más de una década y poder ganar títulos. «Debemos ser humildes, trabajar duro para que el equipo vuelva al máximo nivel. Soy muy competitivo y quiero transmitir esto al equipo. El objetivo mínimo es clasificarnos para la Champions League, pero el Milan debe luchar por ganar títulos: ese es mi objetivo, y debería ser el mismo para todos», ha declarado el mediocentro croata.

El futbolista ha dejado atrás una carrera de 13 años en el Real Madrid y, en su presentación, ha recordado su pasado y los éxitos que ha conseguido: «Pasé 13 años en el club más grande del mundo y ahora llego a uno que en años anteriores era lo que es el Real Madrid hoy. Lo perdieron en algún momento del camino. El Milan debe esforzarse por volver a ese nivel. De mí depende ayudar al máximo este año y disfrutarlo».

Pese a ser una estrella y haber ganado todo durante su carrera legendaria en el conjunto blanco, Luka Modric llega con ganas de más a Italia. «Trabajaré duro, lo daré todo para intentar repetir lo que he hecho en otros clubes. Tengo que hacer exactamente lo que he hecho en otros clubes, tratando de ayudar en todo lo que me sea posible. Sé que hay grandes expectativas puestas en mí, pero yo me siento listo para esto», ha explicado.

El veterano jugador ha contado cómo se convenció de ir al Milan, dejando claro que la impresión que se había llevado tras hablar del club con Carlo Ancelotti fue mucho mejor de la que ya tenía: «Conocí a Zlatan y me habló del Milan. Ancelotti me habló maravillas del Milan, todo muy positivo. De todas formas ya tenía esa impresión. El Milan es un gran club, muy importante, y con una gran afición. Pero cuando te hablan así de un club, te llevas una impresión aún mejor. La última vez que vine, la organización y la bienvenida fueron impresionantes».

Aunque ha dejado claro que el que fuera su entrenador en el Real Madrid no fue clave para que fichara por el Milan, puesto que la decisión la tenía tomada desde antes de hablar con él. «Hablamos del club en general, de la gente del San Siro y de que es un club muy exigente como el Real Madrid. Aquí hay mucha presión. Pero no fue él que me convenció para fichar por el Milan. Ya sabía que quería hacerlo», ha señalado.

Ha terminado refiriéndose a la posibilidad de retirarse en el club, puesto que está a punto de cumplir 40 años. Sin embargo, ha dejado claro que tiene como gran objetivo llegar al Mundial del próximo verano, para el que primero tiene que clasificarse con Croacia, y que por ahora sólo piensa en «darlo todo por el Milan» esta temporada. «Ya habrá tiempo para el futuro», ha destacado.