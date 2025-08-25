Nico Paz brilla mientras aclara su futuro ante la atenta mirada del Real Madrid

La segunda temporada de Nico Paz en el Como apunta a ser la de su confirmación definitiva. El joven jugador argentino fue el protagonista del 2-0 de su equipo ante la Lazio, firmando la asistencia del primer gol, obra de Douvikas, y anotando el tanto definitivo de falta directa. Un arranque inmejorable en la primera jornada de la Serie A, que apunta a contar con Nico Paz como uno de sus principales atractivos esta temporada

A poco más de una semana para el cierre del mercado de fichajes, el canterano madridista aún no tiene cerrado por completo su futuro inmediato. El Tottenham se ha lanzado a por él tras truncarse el traspaso de Eze. El conjunto inglés ha ofrecido 70 millones por Nico Paz, una cantidad que el Como considera insuficiente. Salvo giro en la recta final del mercado, todo apunta a que el jugador de 20 años seguirá una temporada más a las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como.

El Real Madrid no pierde de vista a su canterano, sobre el que mantiene una opción preferencial de compra de ocho millones de euros de cara al verano que viene. Antes del Mundial de Clubes se valoró ejecutar la operación para esta temporada, pero el fichaje de Mastantuono frenó el regreso de Nico Paz a la Casa Blanca. La falta de efectivos en el centro del campo del Real Madrid tras la salida de Modric y la falta de confianza de Xabi Alonso en Dani Ceballos le abren un hueco en la planificación de la medular madridista.

Los ocho millones de euros que pagaría el club blanco por su regreso le convierten en una auténtica ganga para reforzar la profundidad de la plantilla. Xabi Alonso cuenta entre sus efectivos con dos zurdos que pisan zonas del campo similares a las de Nico Paz: Franco Mastantuono y Arda Guler. El jugador del Como aportaría llegada desde atrás y criterio como centrocampista, aunque su facilidad para sumar cifras le han acercado al área en su primera temporada en Italia. Un año futbolístico da para mucho, pero Nico Paz apunta a regresar el Real Madrid en un futuro cercano si nada se tuerce.

Nico Paz pone al Como entre los mejores

El objetivo del Como esta temporada es asaltar los puestos europeos. Después de mantenerse holgadamente en su campaña de regreso a la Seria A, los de Cesc Fàbregas han acudido al mercado para reforzar la plantilla en busca de cotas más altas. El equipo italiano ha gastado más de 100 millones de euros en los fichajes de Jesús Rodríguez (Betis), Álvaro Morata (Milan) y el canterano madridista Jacobo Ramón; entre otros.

En su primer compromiso liguero ya presentaron su candidatura a jugar competiciones europeas. Ante la Lazio, uno de sus rivales por este objetivo, se impusieron por 2-0 con un Nico Paz brillante. El argentino desatascó el partido en la segunda mitad. Primero, se giró ante Tavares sobre la línea de la medular y le puso un balón largo a Douvikas para que el delantero abriera la lata. Después, Nico puso el broche a su partido con un lanzamiento de falta que se coló por la escuadra izquierda de la meta rival. Con este resultado el Como comparte el liderato de la tabla con Juventus y Nápoles, que también se impusieron por 2-0 en su estreno.