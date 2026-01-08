El mensaje autocrítico de Fede Valverde: «Ellos jugaron mucho mejor que nosotros»

Arabia tiene el Clásico que desea en la final por la Supercopa porque el Real Madrid se llevó un derbi que el Atlético no mereció perder. La pegada vale una final. Fede Valverde torpedeó e hizo saltar por los aires todas las pizarras con un misil tomahawk al que nada pudo hacer Oblak. Eso fue en el primer minuto de partido. Reaccionaron los rojiblancos, que recortaron distancias a través de Sorloth, pero no tuvieron el premio que por juego merecieron.

El propio Valverde así lo reconoció nada más acabar el partido. «Primer gol después de tantos partidos, hoy era un gran partido para marcar. Hemos tenido ocasiones, ellos jugaron mucho mejor que nosotros, tenemos que corregir eso, tenemos que estar mucho más juntos en los momentos que nos toca sufrir, hay que saber sufrir y saber atacar. Nos costó un poco hacer nuestro juego, hemos hecho ocasiones pero de contragolpe o que les hemos pillado mal colocados a ellos, hay que ser autocrítico», detalló Valverde.

El uruguayo también dio su versión sobre el pique entre Simeone y Vinicius en el que el técnico le dijo al brasileño que Florentino Pérez le iba a echar. «Es código de futbolistas, de técnicos, es parte del fútbol. Es un derbi, lo normal es que siempre queda ahí en el campo y que el fútbol siga viviendo esta chispa», explicó Valverde, restando importancia a las palabras del entrenador rojiblanco.

El uruguayo ya tiene la mente puesta en la final de la Supercopa contra Barcelona. «Uno siempre quiere empezar ganando, es difícil empezar perdiendo y darle la vuelta al partido. Después de tantos partidos que llevamos los dos equipos, el calor aquí nos afectó, trabajamos para esto, vivimos para esto pero hay un momento que el cuerpo lo siente. Hay que estar preparados, descansar bien y mentalizarnos con que hay que ganar», finalizó Valverde.