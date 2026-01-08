Habrá Clásico en la final de la Supercopa de España: Real Madrid y Barcelona se citan en Arabia Saudí

Real Madrid y Barcelona serán los dos equipos que disputen la final de la Supercopa de España 2026. Después del derbi madrileño celebrado en Yeda, el conjunto blanco ha conseguido meterse en el partido en el que se disputará el primer título de la temporada en clave nacional, gracias a un partidazo de Valverde. El próximo domingo 11 de enero, a las 20:00 horas, habrá Clásico en la ciudad de Arabia Saudí, donde se conocerá al supercampeón de España.

El Barcelona esperaba rival en la final del domingo, después de arrasar a un pobre Athletic en la primera semifinal. Los de Hansi Flick fueron muy superiores y, liderados por un enorme Raphinha, consiguieron golear a los bilbaínos en el partido celebrado el miércoles. El resultado al descanso era contundente, con un 4-0, que acabó en manita al término de los 90 minutos.

Ferran Torres abrió el marcador a los 22 minutos y, tras ello, el Athletic se vino abajo, siendo sometido por un hambriento Barça. Antes del descanso, Fermín y Roony Bardghji sentenciaron, poniendo la guinda a una gran primera parte Raphinha, que fue un quebradero de cabeza para el conjunto rojiblanco y que se inventó un golazo ante el que nada pudo hacer Unai Simón.

Ya en la segunda parte, con todo decidido, el brasileño completó la goleada con su doblete particular. Lamine Yamal, que fue suplente al igual que Nico Williams en el Athletic, entró al terreno de juego con todo ya decidido. En ese tiempo, el marcador ya no se movió, finalizando el choque con un 5-0 que clasificaba a los culés para la final de la Supercopa 2026.

El Real Madrid se cita con el Barcelona

Faltaba por conocer al segundo de los contendientes en la final de la Supercopa de España 2026. Después de que el Barcelona le hiciera una manita al Athletic, faltaba el plato fuerte de las semifinales: el derbi madrileño. Un partido que se ha convertido ya en habitual en tierras saudíes entre los dos grandes de la capital. Simeone medía la fiabilidad de los de Xabi Alonso, encomendados en los últimos meses a un Mbappé que era baja para el partido.

El Real Madrid abría el marcador en el primer minuto de juego, por medio de Valverde. El uruguayo se sacó un misil en un lanzamiento de falta lejana que acabó en la escuadra de la portería de Jan Oblak. Tomaban el control los de Simeone, pero perdonaban ante un sobresaliente Courtois y los blancos lo aprovechaban para poner el segundo por medio de Rodrygo.

Recortaba distancias instantes después Sorloth, metiendo de nuevo al Atlético en el partido. Quedaba mucho tiempo por delante, pero los de Simeone no lograron la igualada, con ocasiones incontables que no aprovecharon. De esta forma, el Real Madrid se cita con el Barcelona y habrá Clásico en la final del domingo, donde se decidirá la Supercopa de España2026.