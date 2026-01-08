Supercopa de España 2026

Koke el gran capitán: supera a Ramos y ya es el futbolista que más derbis ha jugado en la historia

El jugador rojiblanco juega esta noche su derbi número 44, uno más que el ex futbolista blanco

Koke
Koke celebra un gol con el Atlético. (Getty)

La vida sigue igual para Koke, que cada ocho de enero sopla una vela más. En 2026 ya son 34 las que se posan sobre la tarta y se consumen en Arabia Saudí, en Yeda concretamente, donde el capitán del Atlético se hace mayor. El de este jueves será su derbi número 44, el que le eleva a lo más alto de la lista en lo que a derbis jugados se refiere. Supera a Ramos, con quien estaba empatado desde el pasado mes de septiembre, el día del 5-2 al Real Madrid.

«No lo he pensado, siempre es especial jugar un derbi y una semifinal porque no sabes cuándo vas a volver a jugarla. Trato de estar fuerte mentalmente, es mi mayor motivación. Y más que sea el Real Madrid no la hay», aseguró Koke el día previo a su mayoría de edad. Koke ha jugado más derbis que nadie, siendo diferencial en el último con una asistencia y gran jerarquía.

«Cada partido es diferente. Pueden pasar muchas cosas durante un partido, se puede expulsar a un jugador, puede haber una lesión y hay jugadores que están y otros no están. Cambia mucho, pero nosotros vamos a tener una idea de juego seguro. El míster nos lo va a decir y es la única manera que tenemos de ganar el partido. Vamos a dar el cien por cien o más para poder ganar», aseguró Koke.

El balance del capitán rojiblanco en estos enfrentamientos refleja la rivalidad: 13 victorias, 15 empates y 15 derrotas. El jugador es el último vestigio de la era pre-Simeone en el Atlético de Madrid. Ha disputado más de 700 partidos con el club y se ha consolidado como un símbolo de lealtad rojiblanca. Mucho ha llovido desde aquel debut contra el Barcelona de Guardiola en el Camp Nou.

