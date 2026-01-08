A la espera de Baena

A veces el fútbol es impaciente. Y sin el a veces también. Claro que ser el fichaje estrella de uno de los tres equipos más grandes de España empuja a ello. En esa tesitura se ve inmerso Álex Baena (Roquetas de Mar, 2001) desde que aterrizó en el Atlético. Su llegada al Metropolitano puso fin a meses de negociación y años de scouting. Colmaba así las necesidades de un equipo huérfano del último pase y carente de pies que rompen líneas.

La pretemporada y el principio de curso encumbró a Baena como el futbolista destinado a saciar dichos déficits. Sin embargo, la desdicha le frenó en seco. De su debut oficial como rojiblanco se marchó con molestias y se ausentó de las dos jornadas restantes y el parón de selecciones. Y durante esa primera ventana, cuando se estaba recuperando, le volvió a salir cruz. Apendicitis y paso por el quirófano. Otra vez baja.

Todo lo que podía salir mal salió mal, como al Atlético en lo que va de Liga, dicho sea de paso. Baena no volvió a vestirse de corto hasta el derbi liguero, el de la manita, a la que contribuyó con una asistencia a Griezmann sobre la bocina. Un minuto sobre el terreno de juego, un pase de gol filtrado y de vuelta despertó las expectativas iniciales de curso. Colaboró Luis de la Fuente al tirar de sus servicios en las dos ventanas finales del año.

«Tiene algo diferente», aseguró Simeone. Despegaba Baena con sus dianas ante Betis y Barcelona hasta que, precisamente contra los azulgranas, nueva lesión y vuelta a cortar la regularidad. Regresó para la pasada jornada liguera ante la Real Sociedad y este jueves le llega la oportunidad definitiva contra el Real Madrid en semifinales de la Supercopa de España. Inmejorable escenario.

Simeone vuelve a tener su baza ofensiva por la izquierda para Arabia. Antes de su rotura en el Camp Nou había sido titular en los ocho partido anteriores, pero las lesiones han provocado que haya estado en el dique seco el 70% del tiempo posible. Se suma para la causa de Arabia. Esta temporada aglutina una asistencia ante el Real Madrid y un gol frente al Barcelona.

Baena es de momentos importantes y esta Supercopa puede actuar como balón de oxígeno para el Atlético. «Sabemos que es un título que se puede conseguir en dos partidos, y que tenemos que estar mentalizados primero en esa semifinal, que es un derbi, que son muy bonitos», verbalizó el internacional español tras el resbalón ante la Real Sociedad. La espera ha terminado. Baena está ante su momento.