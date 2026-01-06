La Supercopa 2027 apunta a Doha y la Federación estudia ampliar un año más en Arabia Saudí

La Supercopa de España de Arabia Saudí puede pasar a llamarse Supercopa de España de Qatar la próxima temporada. La Federación Española negocia con el país saudí para tomar una decisión de cara a la próxima temporada. El contrato está firmado hasta 2029, pero el próximo año, en 2027, se celebra en Arabia la Copa de Asia entre los meses de enero y febrero, lo que hace imposible compaginar al mismo tiempo el torneo nacional con el asiático.

El plan de la Federación es llegar a un acuerdo durante los próximos días con Arabia Saudí. En estos momentos, sobre la mesa está la idea de ampliar el contrato hasta 2030 con el paréntesis del próximo año, que se dejaría de jugar en Arabia Saudí. De esta manera, se compensaría la ausencia con un año más jugando la Supercopa de España en territorio saudí.

Esto llevaría este torneo que tanta repercusión está teniendo en España y fuera de nuestras fronteras en los primeros días del año a Doha. Pero sería, por lo tanto, de forma temporal y solamente para una única temporada, la del año que viene.

Una Supercopa de España que arranca este miércoles en Arabia Saudí con la disputa de la primera semifinal del torneo entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. El equipo de Hansi Flick llega como el conjunto favorito por su gran dinámica de nueve victorias seguidas en Liga, pero tiene a Lamine Yamal entre algodones. Los leones quieren intentar dar la sorpresa con los hermanos Williams motivados.

La segunda semifinal de la Supercopa de España se disputará el próximo jueves 8 de enero entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en un derbi apasionante. Los de Xabi Alonso han viajado a Arabia sin Kylian Mbappé, una baja muy sensible. El equipo colchonero se lleva al lesionado Barrios, pero es muy complicado que pueda jugar ante los blancos.