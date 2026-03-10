Newcastle – Barcelona: el partido de Champions League, en directo
A qué hora es el Newcastle – Barcelona y dónde ver el partido de octavos de final de la Champions League hoy en vivo
Newcastle y Barcelona se ven de nuevo las caras en esta edición de la Champions League, aunque en esta ocasión con un cara y cruz. Urracas y culés se miden estos octavos de final del máximo torneo continental por un lugar entre los ocho mejores de Europa. La ida, en territorio inglés, marcará el camino y qué dificultad definen para la vuelta en el Camp Nou ambos equipos. Sigue en directo el minuto a minuto de este partido ida de octavos de final de Champions League entre Newcastle y Barcelona con las ocasiones, goles y resultado.
Newcastle – Barcelona, en directo
A qué hora se juega el Newcastle – Barcelona
La UEFA ha fijado este Newcastle – Barcelona para el martes 10 de marzo. El organismo presidido por Aleksander Čeferin ha establecido el inicio del partido a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El choque arrancará en St James’ Park, donde se espera un gran ambiente en las gradas.
Dónde ver el Newcastle – Barcelona por TV y online
En España, los derechos televisivos de la Champions League pertenecen a Movistar+. Por ello, este Newcastle – Barcelona podrá verse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 1, incluido dentro de su oferta de pago.
Dónde escuchar el Newcastle – Barcelona por radio
Los aficionados que no puedan ver el partido por televisión o internet también tendrán la opción de seguirlo gratuitamente por radio. Emisoras como COPE, la SER, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con Inglaterra para narrar en directo todo lo que ocurra durante el encuentro.
Estadio y árbitro del Newcastle – Barcelona
El partido se disputará en St James’ Park, histórico estadio situado en Newcastle upon Tyne. Inaugurado en 1880, este recinto es uno de los más emblemáticos del fútbol inglés y cuenta con una capacidad cercana a los 52.000 espectadores.
Quién arbitra el Newcastle – Barcelona
La UEFA ha designado al colegiado italiano Marco Guida para dirigir el encuentro. En la sala VAR estará su compatriota Daniele Chiffi, encargado de revisar las jugadas polémicas y avisar al árbitro principal en caso de que sea necesario acudir al monitor situado a pie de campo.
¡Alineación del Newcastle!
Así sale el Newcastle esta noche: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
¡Alineación del Barcelona!
Esta es la alineación con la que sale el Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín López; Yamal, Raphinha y Lewandowski.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de Champions League, donde FC Barcelona y el Newcastle United vuelven a cruzar sus caminos esta temporada, aunque esta vez lo hacen en un escenario de máxima exigencia: la ida de los octavos de final. El conjunto azulgrana ya logró imponerse en Inglaterra durante la fase de liga y tratará de repetir resultado para encarar con ventaja el duelo de vuelta de la próxima semana.
No juega Eric García
Sorprende Flick dejando a Eric García en el banquillo. Araujo y Cubarsí son los centrales hoy, con Cancelo y Gerard de laterales y Bernal de pivote.