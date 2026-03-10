Newcastle – Barcelona: el partido de Champions League, en directo

Newcastle y Barcelona se ven de nuevo las caras en esta edición de la Champions League, aunque en esta ocasión con un cara y cruz. Urracas y culés se miden estos octavos de final del máximo torneo continental por un lugar entre los ocho mejores de Europa. La ida, en territorio inglés, marcará el camino y qué dificultad definen para la vuelta en el Camp Nou ambos equipos. Sigue en directo el minuto a minuto de este partido ida de octavos de final de Champions League entre Newcastle y Barcelona con las ocasiones, goles y resultado.

Newcastle – Barcelona, en directo

A qué hora se juega el Newcastle – Barcelona

La UEFA ha fijado este Newcastle – Barcelona para el martes 10 de marzo. El organismo presidido por Aleksander Čeferin ha establecido el inicio del partido a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El choque arrancará en St James’ Park, donde se espera un gran ambiente en las gradas.

Dónde ver el Newcastle – Barcelona por TV y online

En España, los derechos televisivos de la Champions League pertenecen a Movistar+. Por ello, este Newcastle – Barcelona podrá verse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 1, incluido dentro de su oferta de pago.

Dónde escuchar el Newcastle – Barcelona por radio

Los aficionados que no puedan ver el partido por televisión o internet también tendrán la opción de seguirlo gratuitamente por radio. Emisoras como COPE, la SER, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con Inglaterra para narrar en directo todo lo que ocurra durante el encuentro.

Estadio y árbitro del Newcastle – Barcelona

El partido se disputará en St James’ Park, histórico estadio situado en Newcastle upon Tyne. Inaugurado en 1880, este recinto es uno de los más emblemáticos del fútbol inglés y cuenta con una capacidad cercana a los 52.000 espectadores.

Quién arbitra el Newcastle – Barcelona

La UEFA ha designado al colegiado italiano Marco Guida para dirigir el encuentro. En la sala VAR estará su compatriota Daniele Chiffi, encargado de revisar las jugadas polémicas y avisar al árbitro principal en caso de que sea necesario acudir al monitor situado a pie de campo.