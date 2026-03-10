El Barcelona consigue la licencia 1C para ampliar el Camp Nou tras cuatro meses de irregularidades

El FC Barcelona ha conseguido la ansiada licencia 1C para ampliar el aforo del Camp Nou. Después de casi cuatro meses lleno de irregularidades que atentaron contra la salud y seguridad de los espectadores, el club azulgrana finalmente ha obtenido el permiso del Ayuntamiento para tener más de 62.000 aficionados. Una buena noticia con la que el equipo podrá contar con más apoyo a partir de este mismo domingo en el partido de Liga ante el Sevilla, coincidiendo justo con el día de las elecciones a la presidencia.

