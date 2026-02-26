El Barcelona obvia al Ayuntamiento y saca a la venta 14.000 abonos del Camp Nou sin licencia

El FC Barcelona ha abierto este jueves la inscripción para comprar 14.000 asientos nuevos en el Camp Nou. A pesar de que el Ayuntamiento no les ha dado el permiso de la licencia 1C que permite ocupar ese nuevo aforo, el club azulgrana obvió la decisión sacándolo a la venta con la confianza de que tendrán luz verde en las próximas semanas.

Desde hace más de tres meses el Barcelona ha estado peleando para ampliar los asientos del estadio, concretamente la zona correspondiente al Gol Nord. Sin embargo, los desbarajustes de seguridad y plazos de las obras les han impedido que el gobierno catalán les haya dado luz verde. Conscientes de que no cuentan con el permiso, el club catalán ha seguido adelante con su planificación. Para escudarse y evitar un posible caos si se demora la licencia, el Barcelona se escudo en que «la activación efectiva de los abonos quedará condicionada a la obtención de esta autorización».

Según el comunicado, el plazo de inscripción será hasta 24 horas después de que el Club anuncie oficialmente la aprobación definitiva de la fase 1C. En caso de que el número de solicitudes supere la disponibilidad de localidades, se realizará un sorteo ante notario, garantizando la máxima transparencia y equidad en el proceso. También aclararon que aquellos que ya participaron en el sorteo anterior para la obtención del abono 2025/2026 y no resultaron agraciados no deberán volver a inscribirse y dispondrán de acceso preferente a la compra directa.

Precio y condiciones del Barcelona para los abonos fantasma del Camp Nou

En el Barcelona esperan que durante el próximo mes de marzo el Ayuntamiento apruebe la licencia 1C y que llegue a tiempo para una fase crucial de la temporada con los octavos de la Copa de Europa a la vuelta de la esquina. Con estos abonos, los socios podrán ir a todos los partidos de Liga y Champions en lo que reste de temporada.

En cuanto al precio, el club adelantó que los abonos se situarán entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación elegida y del número de partidos pendientes por disputarse. El FC Barcelona confía en que conseguirán el acuerdo con el Ayuntamiento, pero el club ha preferido adelantarse a los acontecimientos para contentar a la afición después de la larga demora para ampliar el aforo…aunque sea con abonos que aún no tienen permiso de usarlos.