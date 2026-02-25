Un precandidato a la presidencia anuncia que el Barça deberá volver a abandonar el Camp Nou en breve

Uno de los precandidatos que más ruido está haciendo y que se presenta como alternativa real a Joan Laporta de cara a las elecciones del Barça es Xavi Vilajoana. Su precandidatura se está cimentando en el Espai Barça y todo lo que rodea al proyecto, y esto le lleva tirar de la manta para destapar lo que, según él, desde el club no se atreven a decir: el Barça tendrá que volver a abandonar el Camp Nou más pronto que tarde, según el precandidato.

El precandidato a la presidencia del Barça presentó su proyecto esta semana de la mano del arquitecto Carlos López de la Vieja, hombre fuerte en este ámbito que ya está dejando claro que el primer equipo tendrá que volver a abandonar el Camp Nou en breve por la instalación de la cubierta, al menos un tiempo de ocho meses pero que puede extenderse hasta los diez.

El precandidato Xavi Vilajoana ha hecho especial hincapié en el Espai Barça y la necesidad de acabar de una vez por todas el proyecto, el cuál comienza con el Camp Nou pero no finaliza ahí: «Abordar el Espai Barça, que no sólo es el Camp Nou, y construir el Palau Blaugrana y el Palauet. Y como no nos podemos endeudar más, nos tenemos que rodear de profesionales. Vi franquicias en Estados Unidos y creo que buscar un socio potente, una empresa fuerte, y tener una concesión de equis años nos supondría ingresos extraordinarios a coste cero».

Fue el arquitecto Carlos López, en una de sus intervenciones, el que puso de manifiesto una realidad que el Barça no se ha atrevido a verbalizar hasta el momento. Éste asevera que «en 2021 nos llamaron locos por decir que había que irse a Montjuïc para hacer el Camp Nou de principio a fin» y que, visto lo visto, no decían ninguna barbaridad, destapando el pastel: «Y falta la cubierta, que es una obra de 200 millones. Serán de ocho a diez meses fuera aunque el club no lo diga. Defenderemos volver a Montjuïc, pero sólo los socios».

Avui, a la nostra seu, he presentat “L’onze ideal del Barça que estimem”. És un llibre que parla de futbol, sí. Però sobretot parla de valors. D’allò que ens ha fet ser qui som. Mentre compartia el perquè d’aquest projecte, pensava en tot el camí recorregut: el que he après al… pic.twitter.com/5SP0RQCev0 — Xavier Vilajoana (@XaviVilajoana) February 24, 2026

Ante estas afirmaciones, Xavi Vilajoana recalcó que el club miente deliberadamente sobre los tiempos en la instalación de la cubierta: «Habrá que irse otra vez porque la cubierta no se puede hacer en tres meses como dicen. Soy del sector, conozco a los proveedores y o mienten o no tienen ni idea».

Además de este tema, Vilajoana también destacó alguno de sus planes paralelos. Uno de ellos es en relación a la ciudad deportiva blaugrana y cómo ésta puede ser usada para la investigación: «Queremos expansionar la Ciutat Esportiva creando centros de I+D y de Alta Tecnología. Se puede hacer utilizando el espacio de las oficinas móviles».

Por último, destacó que dentro del conglomerado proyectado por el Espai Barça, si llegan a la presidencia del club en estas elecciones, acometerían en primer lugar la construcción del hotel y oficinas que estaban dentro del proyecto, por su importante papel y por el momento del sector: «Aceleraremos el hotel y las oficinas aprovechando las dinámicas del sector inmobiliario».