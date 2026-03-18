Los picantes ‘likes’ de Casillas a Ainhoa Pérez, reportera de DAZN y novia de un futbolista

La periodista Ainhoa Pérez de Lema, conocida por su faceta como reportera en DAZN cubriendo el fútbol español y europeo, está dando que hablar por una entrevista que ha concedido a un conocido podcast. La joven, en uno de los momentos de la charla, habla de sus posts en Instagram y aparecen likes de Iker Casillas, algo por lo que incluso le preguntaron. Ella no se escondió y reconoce que el ex portero del Real Madrid y de la Selección suele dar me gusta a sus publicaciones.

«Ves a una chica y le das ‘like’ a todo», dijo entre risas la periodista y presentadora de DAZN en el podcast Línea de cal, cuyos cortes se han hecho virales en las redes sociales. David Sánchez sugirió que los like de Iker Casillas a Ainhoa Pérez de Lema en redes sociales podrían ser sin querer, mientras que el creador de contenido Darío Eme Hache comentaba esto: «Tiene que tener un filtro como los perros viejos, que ya ven como muy mal. Yo creo que si ve pelo largo, ‘like’. Si ve que el 50 % de la foto es color piel, ‘like’. El dedo va solo».

Ainhoa Pérez de Lema es una periodista que trabaja en DAZN y que, durante una actividad lúdica a la que fue entrevistada, mostró su perfil de Instagram ¿La sorpresa? Los presentadores se dieron cuenta de que cada foto tenía el ‘me gusta’ de Iker Casillas, a lo que ella explicó:… pic.twitter.com/UT6aCBsraH — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) March 18, 2026

Ainhoa Pérez de Lema se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de DAZN y del periodismo deportivo. Con su frescura, simpatía y profesionalidad, esta joven periodista madrileña ha sabido ganarse tanto a la audiencia como a los propios protagonistas del deporte. Sus entrevistas a pie de campo, su naturalidad en los directos y el alcance de sus vídeos en redes sociales la han colocado como una de las grandes apuestas de la plataforma para los grandes de eventos, de ahí que muchos ya la consideren «la reportera de moda».

Ainhoa estudió Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y después completó un máster en la Universidad Europea, especializándose en comunicación deportiva. Desde muy joven tenía claro que quería contar historias relacionadas con el deporte y, a juzgar por su trayectoria, lo está logrando con nota. Comenzó como becaria en Telemadrid, pasó por Movistar+ y desde 2022 forma parte del equipo de DAZN.

Una Ainhoa que también es conocida por ser pareja de un jugador de la Liga. «Salir de trabajar y que me esté esperando mi novio es lo mejor de mi día», dijo hace unos días. Ese pequeño comentario encendió la curiosidad de muchos y poco después confirmó en varias publicaciones que su novio es Antonio Sivera, portero del Alavés.

En lo personal, Ainhoa se muestra como una persona alegre, cercana y muy fan del deporte en general. No solo cubre fútbol, también ha trabajado en Fórmula 1 y ha entrevistado a figuras como Carlos Sainz, mostrando que su versatilidad va más allá del balón. Le encantan los atardeceres, viajar y siempre ha dicho que le apasiona todo lo que junte deporte con comunicación audiovisual. A día de hoy, Ainhoa vive sin duda uno de los mejores momentos de su carrera. DAZN la ha apostado fuerte por ella y todo apunta a que será una de las caras más reconocibles de la plataforma durante años.