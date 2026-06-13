Arrestan a James Harden por llevar una pistola en el asiento de su coche

James Harden ha sido arrestado este sábado en Texas por portar una pistola desenfundada en el asiento trasero de su coche. El jugador de los Cleveland Cavaliers fue detenido de madrugada, aunque se le puso en libertad horas después tras abonar una fianza de 100 dólares. Eso sí, tendrá que acudir a los tribunales el próximo 22 de junio y, hasta entonces, no podrá poseer armas de fuego, consumir alcohol o sustancias y estará expuesto a análisis de orina aleatorios.

El jugador habría estado en un salón de shishas hasta altas horas de la noche con unos amigos. Fue después cuando se produjo su arresto, por portar una pistola desenfundada en uno de los asientos traseros de su vehículo, según han revelado medios estadounidenses como ESPN y TMZ.

Aunque Texas es uno de los estados más permisivos en materia de la posesión de armas, sí que prohíbe que estas estén a la vista, aunque el delito se considera menor y, de ahí, el bajo precio de la fianza. Tras abonarla, quedó en libertad, aunque ha sido citado en el juzgado a declarar el próximo 22 de junio. Hasta entonces, tendrá que cumplir con las condiciones de la fianza, que en este caso sí que son restrictivas.

No podrá poseer armas de ningún tipo, ni tampoco municiones. Tampoco podrá consumir ni poseer alcohol y otras sustancias controladas o marihuana, salvo que sea por prescripción médica, ni tampoco drogas. Además, podrá ser sometido a controles aleatorios de orina para asegurarse de que está cumpliendo con lo estipulado en las condiciones de la fianza.

A sus 36 años, el futuro deportivo de Harden se encuentra en un limbo. Pasó de jugar en Los Angeles Clippers a fichar por los Cavaliers en febrero. Con ellos ha alcanzado las finales de conferencia en estos playoffs, cayendo contra los New York Knicks por un contundente 4-0. Tiene opción de renovar por un año, pudiendo declinar la opción y pasar a ser agente libre.

En estos playoffs, el escolta ha promediado 19,2 puntos por partido y 5,5 asistencias durante los 18 partidos que disputó, puesto que los Cavs se fueron a los siete partidos tanto en primera ronda, contra los Raptors, como en la segunda, ante los Pistons.