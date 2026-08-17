Por qué los expertos instan a meter una hoja de papel A4 en el congelador y para qué sirve

Las neveras son electrodomésticos que se usan en casi todos los lugares. Además de limpiarlos de forma regular, organizar correctamente los alimentos y hacer un mantenimiento periódico es igual de importante que asegurarse de que funcionan correctamente. Es por ello que muchas personas colocan un papel en el congelador, pero ¿para qué sirve eso?

Aunque esta práctica parezca extraña, el papel ayuda a identificar ciertos signos relacionados con la humedad, la formación de escarcha y la circulación del aire frío. El papel, que tiene que ser A4 común, está compuesto de fibras de celulosa, que tienen la capacidad natural de absorber la humedad. A pesar de ello, la humedad se puede filtrar hacia el congelador cuando se abre la puerta o cuando se introducen alimentos calientes.

Si se coloca el papel en el congelador y, cuando se saque, sale húmedo, ondulado o con los bordes curvados, esto podría indicar que el nivel de humedad en su interior es superior al normal. Esta práctica no determina la causa de la acumulación de humedad en el congelador. Ese exceso de humedad puede llevar a la formación de cristales de hielo y escarcha.

Puerta de la nevera

La hoja de papel también permite conocer el estado de la junta de goma que rodea la puerta de la nevera. Para hacerlo, simplemente hay que introducir el papel entre la puerta y el marco del aparato, se cierra y luego se extrae tirando suavemente. Si ofrece resistencia, significa que la goma está ejerciendo una presión adecuada y el cierre es correcto; si no es así, puede que la junta no esté del todo bien. Así se evita que entre aire caliente y que aumente el consumo energético.

Es por ello que los especialistas dan unos consejos para que el frigorífico ahorre la mayor cantidad de electricidad posible. Tener la temperatura adecuada, tenerlo bien surtido, limitar la apertura y el cierre, no guardar alimentos calientes y colocarlo en un lugar bien ventilado son algunas claves que dan los expertos para tener el electrodoméstico bien cuidado.