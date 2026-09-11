Ceuta se enfrenta a una nueva oleada de tensión por los incendios tras declararse una alerta de fuego en el campamento situado en frente de las naves del Tarajal, próximo al polígono industrial. Las llamas han obligado a desalojar a cientos de inmigrantes ilegales asentados en la zona tras su llegada masiva el pasado mes de julio.

El incendio se localizó en la parte delantera de las naves del polígono industrial y se ha confirmado que varios vehículos se han visto afectados por las llamas. La carretera cercana ha quedado bajo control policial y se ha establecido un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de extinción. Por el momento no se conoce el origen de este incendio.

No es la primera vez que se declaran incendios en la zona del polígono; hace apenas unos días, los bomberos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibían la llamada de varios vecinos alertando del avance de varios focos de incendios.

Este incendio no es el único que se registró esta pasada noche. Desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, los bomberos estuvieron apagando y reduciendo los focos de incendios que se declararon en la ciudad. Según se ha conocido, solamente ayer se registraron hasta 10 llamadas de vecinos de la ciudad alertando de la proliferación de incendios tras la quema de distintos vehículos. Al menos dos de los focos se crearon tras incendiar dos contenedores.

Oleada de incendios en Ceuta

El balance facilitado por los Bomberos refleja la dimensión de una noche que deja ocho vehículos quemados, cuatro contenedores afectados por el fuego y 42 chabolas calcinadas en las inmediaciones de las naves del Tarajal. Los sucesos se han producido en diferentes zonas de Ceuta y han mantenido en alerta tanto a los servicios de emergencia como a numerosos vecinos.

El SEIS recoge también la quema de cuatro contenedores, localizados entre las barriadas de Los Rosales y Juan Carlos I; este episodio también ha necesitado la intervención de los bomberos para que no se descontrolen las llamas y afecten a los bloques de viviendas que se encuentran próximos a los contenedores de basura.

El incendio con mayor impacto registrado en la noche del jueves al viernes fue en el Polideportivo José Ramón Díaz-Flor, situado en las proximidades de la calle Francisco Javier Sauquillo.