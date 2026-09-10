La «inseguridad subjetiva» de Marlaska en Ceuta: ya van 27 agresiones sexuales y 54 robos con violencia

Las agresiones sexuales en Ceuta continúan subiendo desde la invasión y ya se han registrado 27. Los robos con violencia se multiplican y a día de hoy ya se cuenta un total de 54 agresiones para robar a las víctimas. Los datos objetivos desmienten al ministro del Interior, que achaca las quejas de los ceutíes a «una sensación subjetiva de inseguridad».

Mientras Grande-Marlaska se empeña en enmascarar la realidad ceutí, esta misma noche un vigilante de seguridad del desbordado CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) resultó herido de un cabezazo en la cara que le propinó un inmigrante borracho. Todo esto mientras la Policía Nacional acudía al campamento de Loma Colmenar a sofocar una reyerta multitudinaria entre inmigrantes marroquíes y argelinos.

No solo el parte diario de incidencias policiales contradice al ministro, la Fiscalía ya ha alertado del aumento relevante de este tipo de delitos tras detectar «casi una agresión sexual al día». Los dos últimos ataques sexuales a mujeres tuvieron lugar este mismo lunes a cargo de un mismo protagonista, un inmigrante marroquí de 28 años que fue detenido por la Policía Nacional antes de que consiguiera consumar las violaciones. Una de las víctimas es menor de edad.

«Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva. Porque sabéis que en los últimos años las ratios objetivos de criminalidad en la ciudad de Ceuta habían descendido», dijo este martes el ministro en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Coches y contenedores quemados

Solo unas horas después de la intervención de Grande-Marlaska, varios inmigrantes ilegales, de los alrededor de 20.000 que aún permanecen en las calles ceutíes, han quemado varios vehículos y contenedores frente a una zona escolar, provocando un incendio en el barrio del Príncipe.

La intensidad de las llamas ha obligado a varios residentes de la zona a salir de sus casas entre escenas de gran nerviosismo. Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se han personado en la zona.

«El problema es el ministro»

Desde la Unión Federal de Policía (UFP) no ahorran críticas hacia el ministro: «El señor Marlaska ha demostrado constantemente su incapacidad para gestionar esta crisis. Y ahora pretende reducir a una simple ‘sensación de inseguridad’ una realidad marcada por delitos graves y una ciudad que reclama ayuda. Cuando un ministro no es capaz de solucionar el problema y además intenta minimizarlo, el problema empieza a ser el propio ministro. Esto no es una percepción: son víctimas, denuncias y policías trabajando al límite.

Desde UFP, exigen al ministro que deje de minimizar la situación que sufren los ceutíes: «La seguridad no se recupera maquillando la realidad desde un despacho. Se recupera con policías, medios, planificación y decisiones».