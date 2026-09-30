Pepa Millán: «Los dos decretos de vivienda son una estafa»

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha rechazado los dos decretos de vivienda que el Congreso votará el viernes: «Son una estafa», ha afirmado en una entrevista con OKDIARIO. La portavoz de Vox sostiene que las medidas protegerán contratos existentes sin resolver la escasez de viviendas ni facilitar el acceso de los jóvenes. «Nadie ha hecho más por la especulación de la vivienda que este Gobierno», ha dicho, al reclamar más suelo disponible, menos trabas administrativas y rebajas fiscales.

Millán también vincula el encarecimiento de la vivienda con la inmigración y defiende la repatriación de quienes residan en España sin autorización.

Sobre Ceuta, ha acusado a Marruecos de utilizar a los migrantes como «arma de guerra híbrida» y ha sostenido, sin aportar pruebas en la entrevista, que el Ejecutivo busca «un estallido social» en la ciudad.

En materia económica, ha calificado el empobrecimiento de los españoles de «decisión deliberada» del Gobierno y ha propuesto reducir impuestos y gasto que considera superfluo, sin precisar una cifra de ahorro.

Ante las investigaciones por corrupción, ha pedido reforzar la independencia judicial y una «profunda regeneración moral», aunque no ha concretado nuevos controles sobre la contratación pública.

Millán ha evitado aclarar si Vox entraría en un gobierno presidido por el PP: «No vamos a cometer el mismo error» de repartir ministerios antes de ganar las elecciones, ha respondido.