Vota: ¿Qué te parece el segundo decreto de vivienda, que obliga al casero a pagar 12 meses de alquiler si no renueva sin causa justificada?

El segundo decreto de vivienda, impulsado por Sumar dentro del Gobierno, establece que el propietario deberá compensar al inquilino con un mínimo de 12 mensualidades de renta si decide no prorrogar el contrato de alquiler. El Ejecutivo prevé aprobar la norma y llevarla este jueves al BOE.

La medida introduce un sistema de prórroga automática de los contratos de alquiler, aunque permite al casero poner fin al arrendamiento cuando llegue la fecha de vencimiento. En ese caso, deberá asumir la indemnización económica, salvo que pueda acreditar alguna de las circunstancias previstas en la norma que le eximen de abonarla.

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