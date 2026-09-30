El gran tenedor de la socialista Fuenlabrada es su alcalde: tiene 5 casas que valen un millón y 2 de ellas alquiladas

El alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, es copropietario de cinco viviendas cuyo valor catastral supera el millón de euros y cobra dos alquileres por 15.600 euros al año. Así consta en su declaración de bienes, en la que ha incorporado un loft adquirido en noviembre de 2023, ya como alcalde, mientras su Gobierno ha rechazado comprometerse a construir las 14.000 viviendas que reclama el PP.

Según la declaración de modificación firmada el 7 de noviembre de 2023, Ayala posee la mitad de una vivienda unifamiliar de 270 metros cuadrados adquirida en diciembre de 2006. Su parte tiene un valor catastral de 268.790 euros. A ello se suma, también al 50%, una vivienda de 80 metros con garaje comprada en julio de 2005, valorada en 104.164 euros más otros 14.041 del garaje.

La lista se completa con tres compras más recientes, todas al 50%. La primera, en noviembre de 2019, es un apartamento de 46 metros cuadrados valorado en 43.546 euros. La segunda, en marzo de 2021, es otra vivienda de 71,9 metros cuadrados valorada en 46.676 euros. La última, en noviembre de 2023, es un loft de 60 metros valorado en 65.766 euros. En total, su parte suma 542.985 euros, cifra que asciende a 1.085.970 euros si se computa la totalidad de los inmuebles.

En el apartado de otros ingresos, Ayala ha declarado el alquiler de dos viviendas, una por 600 euros mensuales y otra por 700. Eso supone 7.200 y 8.400 euros anuales, respectivamente, es decir, 15.600 euros al año en rentas.

La declaración recoge también hipotecas pendientes por 181.300 euros, correspondientes a su mitad de las cuatro primeras viviendas. Para el loft no figura ningún préstamo. Sus ahorros, en cambio, se han desplomado. En junio de 2023, al inicio del mandato, había declarado 47.250 euros entre cuentas bancarias y un plan de ahorro de Ibercaja. Cinco meses después, solo constan 5.000 euros, repartidos a partes iguales entre Ibercaja y CaixaBank, y el plan de ahorro ya no aparece.

El patrimonio del alcalde contrasta con la posición de su Gobierno en materia de vivienda. En el pleno extraordinario del 15 de enero de 2026, el portavoz del PP, Juan Carlos Bermejo, ha presentado una enmienda a las mociones de PSOE y Más Madrid. En ella pedía el compromiso municipal de construir 14.000 viviendas, ceder suelo local al Plan Vive y adoptar medidas contra la okupación. Los grupos proponentes no han aceptado las enmiendas, que han decaído sin llegar a votarse. Ayala las ha calificado de excusa del PP para no apoyar los textos, que han salido adelante con 17 votos a favor y 10 en contra.

Según el PP, Fuenlabrada es la única gran ciudad de la Comunidad de Madrid que está perdiendo población, un éxodo que atribuye a la falta de alternativas habitacionales. Sin embargo, en lo que va de mandato, el Ayuntamiento no ha entregado ninguna vivienda municipal, en una ciudad donde el Consistorio no ha construido vivienda desde 2006. El único proyecto en marcha es una veintena de viviendas para mayores del programa europeo SHARE, todavía pendientes de adjudicación. Fuenlabrada tampoco figura entre los municipios con promociones del Plan Vive.