Con sólo 13 años y sin formación, un niño convirtió chatarra en una batería y su invento le llevó directo al MIT

Kelvin Doe tenía 13 años cuando consiguió fabricar su primera batería. En Dworzark, el barrio de Freetown, capital de Sierra Leona, donde vivía, el suministro eléctrico era muy irregular y comprar pilas una y otra vez resultaba demasiado caro para seguir experimentando. Tras varios intentos fallidos dio con una combinación de ácido, soda y piezas de metal que, metida en un recipiente y sellada con cinta, producía electricidad.

Ese invento casero fue el primero de varios. Kelvin llevaba desde los 10 u 11 años recogiendo componentes y aparatos que otros habían tirado. Se los llevaba a casa, los desmontaba y trataba de entender cómo funcionaba cada pieza. No tenía laboratorio ni formación reglada en electrónica: aprendió prácticamente solo.

Un generador y una radio para el barrio

Después de la batería, reutilizó un estabilizador de tensión desechado para montar un generador con el que tener electricidad cuando fallaba la red. Sus vecinos empezaron a acudir para cargar los teléfonos móviles.

El siguiente paso fue la radio. Con componentes recuperados y reparados construyó un transmisor de FM y puso en marcha una pequeña emisora local junto a otros jóvenes. Bajo el nombre de DJ Focus emitía música, noticias, debates sobre los problemas del barrio e incluso información deportiva. Sus amigos hacían de reporteros y presentadores, y la media de edad del equipo rondaba los 12 años. Según ha contado el propio Kelvin, el apodo se debe a su convicción de que, con concentración, un invento puede salir perfecto.

El concurso que lo cambió todo

En 2012, la organización Global Minimum, impulsada por el sierraleonés David Sengeh, organizó Innovate Salone, un concurso para que los estudiantes del país propusieran soluciones a problemas cotidianos. En él participaron unos 300 jóvenes con 70 propuestas. Kelvin presentó su proyecto de emisoras locales de FM y, a diferencia de otros concursantes, pudo mostrar prototipos que ya funcionaban.

Sengeh, que había estudiado en Harvard y entonces hacía el doctorado en el MIT, se fijó en él. Kelvin viajó a Estados Unidos y, con 15 años, se convirtió en el participante más joven invitado hasta entonces al programa de profesionales visitantes del MIT. Allí presentó sus inventos a estudiantes e investigadores, en dos clases del D-Lab, un laboratorio de la institución dedicado a la tecnología para el desarrollo. También dio una charla ante estudiantes de ingeniería de Harvard y participó en una conferencia TEDxTeen.

Qué fue de Kevin

Kelvin nació en Freetown el 26 de octubre de 1996. Con 20 años fundó su propia empresa, KDoe-Tech, y la Fundación Kelvin Doe, que se dedica a acercar la tecnología educativa a estudiantes con pocos recursos. En 2016 se incorporó como miembro honorario del consejo de Emergency USA, organización que ofrece atención médica gratuita a víctimas de la guerra y la pobreza.