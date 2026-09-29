Un golpe de viento volcó 3 helicópteros del Ejército en una base de los Marines: así intenta recuperarlos España

Estaban aparcados, sin nadie a bordo y a más de 6.000 kilómetros de casa. El 14 de junio de 2026, una tormenta eléctrica soltó sobre la base de los Marines de New River, en Estados Unidos, un golpe de viento tan violento y tan localizado que volcó dos helicópteros de ataque Tigre y uno de transporte Cougar del Ejército de Tierra español.

No hubo heridos, y eso es lo primero. Tres meses después, la gran duda es otra. ¿Se pueden salvar? Tierra asegura que sí, porque los tres aparatos ya están en España y pasan por el taller para volver a volar.

Qué hacían en Estados Unidos

Los helicópteros formaban parte del Despliegue Atlántico 26, que a mediados de junio llevó a la costa este estadounidense el Juan Carlos I, el buque de asalto Castilla, dos fragatas y el buque de aprovisionamiento Patiño, según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Unos 700 infantes de marina desembarcaron en Camp Lejeune, en Carolina del Norte, para entrenar junto a los Marines estadounidenses. Muy cerca está la estación aérea de New River, donde esperaban los helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

Todo eso era la antesala del ejercicio FLEETEX 250, que reunió a fuerzas de 17 países del 16 al 28 de junio. España fue el único aliado que dirigió una de sus siete agrupaciones, con más de 3.000 militares a sus órdenes.

Qué es un microburst

El culpable tiene nombre en inglés, microburst. Es una columna de aire que cae en picado desde una tormenta y, al chocar contra el suelo, se desparrama hacia los lados con muchísima fuerza. Piensa en un cubo de agua volcado de golpe en el patio.

El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de Estados Unidos explica que estas corrientes miden menos de 4 kilómetros de ancho y duran entre cinco y diez minutos. Poco tiempo, pero sus vientos pueden superar los 160 km/h. Y no giran como un tornado, soplan en línea recta.

¿Por qué nadie lo vio venir? Porque son fenómenos pequeños, repentinos y muy difíciles de predecir. Según Defensa, el servicio meteorológico estadounidense no había emitido ningún aviso.

Dos Tigre y un Cougar tumbados

El Tigre es el helicóptero de ataque del Ejército. Lleva dos pilotos, un cañón de 30 milímetros, cohetes y misiles, y alcanza unos 324 km/h. Tierra tiene 18, así que quedarse sin dos supone algo más del 10% de la flota.

El Cougar, que el Ejército llama HT-27, es otra historia. Este helicóptero de transporte puede llevar 24 soldados además de sus tres tripulantes. Vamos, un autobús con rotor.

El viento los tumbó sobre la plataforma de aparcamiento y dañó sus palas. De hecho, la primera evaluación sobre el terreno concluyó que los tres eran recuperables, es decir, que merecía la pena repararlos.

Cómo se reparan en España

La vuelta a casa se hizo por partes. El Cougar viajó en un avión A400M del Ejército del Aire y del Espacio, mientras que los dos Tigre se quedaron a bordo del Juan Carlos I. Antes de acabar el verano, los tres ya estaban de regreso.

Ahora pasan por los escalones de mantenimiento, que son los distintos niveles de taller según la gravedad de la avería. Las reparaciones más profundas de estructuras y sistemas se hacen en el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros de Colmenar Viejo (Madrid), que atiende entre otros al Cougar. Es como pasar del cambio de aceite en el taller del barrio a desmontar el motor en el concesionario.

Eso sí, Tierra no ha dado fechas de regreso al servicio ni ha detallado cuánto costarán los arreglos. De momento, todo está por ver.

Un mal momento para la flota

El susto llega en plena renovación. El Ejército está cambiando sus veteranos Cougar por el nuevo NH90, algo que también se plantean otros países con sus helicópteros militares.

Los Tigre, por su parte, esperan el programa Tigre MkIII, lanzado en 2022 por Francia y España. Sus 18 aparatos recibirán nueva electrónica de a bordo, mejores sensores y la opción de coordinarse con drones, con parte del trabajo en la planta de Airbus en Albacete.

Según Tierra, esa modernización arrancará en 2028. Con una flota tan corta, cada Tigre cuenta. Por eso recuperar estos dos importa tanto.

La información oficial sobre el Despliegue Atlántico 26 y el ejercicio FLEETEX 250 se ha publicado en la web del EMAD.

Crédito de la imagen: Outisnn (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).