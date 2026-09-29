España – Croacia, en directo: sigue en vivo online gratis la última hora, alineaciones y resultado en tiempo real del partido de la UEFA Nations League

Unos días después de imponerse a Inglaterra la selección española vuelve a vestirse de corto y esta vez lo hace para enfrentarse a Croacia. Los de Luis de la Fuente reciben al combinado balcánico en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde los afortunados que han conseguido entradas para ir a este choque de la UEFA Nations League podrán disfrutar de los campeones del mundo, que estrenan la segunda estrella en nuestro país. A continuación narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante España – Croacia de la Liga de las Naciones.

España – Croacia de la UEFA Nations League, en directo

Así está el grupo de España en la Liga de las Naciones

Ahora mismo España ocupa el puesto más alto del grupo A3 de la UEFA Nations League, pero los de Luis de la Fuente están empatados con Croacia, que también ganó en su debut. Inglaterra y la República Checa, con cero puntitos, están en la zona más baja del cuadro, aunque como esta competición sólo acaba de empezar en los próximos días se pueden producir cambios bastante importantes, ya que tenemos que recordar que quedan dos choques más en este parón internacional, que es más largo de lo habitual.

El liderato está en juego

Como ya hemos mencionado, España y Croacia colideran el grupo A3 de la UEFA Nations League, por lo que hoy en Sevilla uno de estos dos combinados podría dar un paso de gigante hacia la clasificación para la ronda final de esta competición. Un punto a favor para la selección española es que consiguió ganar en un estadio tan complicado como es Wembley, donde habrá que ver si los croatas o la República Checa son capaces de sacar algo del templo del fútbol británico.

Partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del España – Croacia correspondiente a la jornada 2 del grupo A3 de la UEFA Nations League. La selección española, vigente campeona del mundo y de Europa, se mide al combinado ajedrezado, al que intentará superar en el Ramón Sánchez Pizjuán en lo que debe ser un día festivo, ya que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente estrena en nuestro país esa segunda estrella que consiguieron bordar en la Copa del Mundo celebrada el pasado verano.