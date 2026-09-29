El Manchester City insiste en que «es inocente» de todos los cargos y recurrirá: «El club cuenta con pruebas irrefutables y actuará con firmeza»
El Manchester City se defiende tras ser declarado culpable de 115 irregularidades financieras por parte de la Comisión de la Premier League
Insisten en su inocencia y afirman que recurrirán, puesto que cuentan con "pruebas irrefutables" que demostrarían su inocencia
¡La Premier declara al City culpable de las 115 trampas financieras!
El Manchester City se ha defendido tras ser declarado culpable por incumplir 115 reglas financieras de la Premier League durante un periodo de tiempo que va desde 2009 a 2018. El club señala que está «decepcionado» con el veredicto y «sorprendido» con la Comisión de la Premier League. Insisten en que la entidad «es inocente de las acusaciones formuladas» –ya condenadas– y afirman que «cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso». Como es lógico, recurrirán por «todas las vías legales a su alcance». Tienen hasta el 2 de octubre para hacerlo.
El club ha emitido un comunicado nada más oficializarse su culpabilidad. Uno de los cargos principales es el que señala que el City infló sus ingresos para justificar unos gastos tan elevados. Lo hicieron mediante empresas de Abu Dabi, vinculadas directamente con la propiedad del club, que es del propio emirato.
De esta forma, el club inglés anuncia una batalla legal con la Premier League, a la que llega a cuestionar su papel regulador en este caso. La entidad recurrirá la decisión de la Comisión puesto que consideran que hay «errores materiales» en el veredicto, tanto de derecho, como de principio y de hecho. Considera que la resolución es «insegura».
Además, señalan que durante estos ocho años, han considerado que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League serían independientes, imparciales y justos. Tras conocerse el fallo, lo ponen en cuestión, añadiendo la referencia a una actuación «libre de influencias partidistas».