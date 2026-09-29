El Manchester City insiste en que «es inocente» de todos los cargos y recurrirá: «El club cuenta con pruebas irrefutables y actuará con firmeza»

El Manchester City se ha defendido tras ser declarado culpable por incumplir 115 reglas financieras de la Premier League durante un periodo de tiempo que va desde 2009 a 2018. El club señala que está «decepcionado» con el veredicto y «sorprendido» con la Comisión de la Premier League. Insisten en que la entidad «es inocente de las acusaciones formuladas» –ya condenadas– y afirman que «cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso». Como es lógico, recurrirán por «todas las vías legales a su alcance». Tienen hasta el 2 de octubre para hacerlo.

El club ha emitido un comunicado nada más oficializarse su culpabilidad. Uno de los cargos principales es el que señala que el City infló sus ingresos para justificar unos gastos tan elevados. Lo hicieron mediante empresas de Abu Dabi, vinculadas directamente con la propiedad del club, que es del propio emirato.

De esta forma, el club inglés anuncia una batalla legal con la Premier League, a la que llega a cuestionar su papel regulador en este caso. La entidad recurrirá la decisión de la Comisión puesto que consideran que hay «errores materiales» en el veredicto, tanto de derecho, como de principio y de hecho. Considera que la resolución es «insegura».

Además, señalan que durante estos ocho años, han considerado que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League serían independientes, imparciales y justos. Tras conocerse el fallo, lo ponen en cuestión, añadiendo la referencia a una actuación «libre de influencias partidistas».

Comunicado del Manchester City

El Manchester City FC se muestra decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, publicada hoy.

El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.

El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar. El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura.

El Club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas.