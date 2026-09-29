Los motivos del ‘sí quiero’ de Fernando Alonso a Aston Martin y a la Fórmula 1

«Me retiraré… pero no todavía». Fernando Alonso ha vuelto a decir sí quiero a la Fórmula 1. Los últimos meses han sido de máxima incertidumbre para el español, ya que tenía que tomar la decisión más importante de su carrera desde que se retiró temporalmente en 2018 y volvió en 2021 con Alpine. Ahora, con 45 años y 23 temporadas a sus espaldas, ha vuelto a aceptar la oferta de renovación de Aston Martin, como hizo en 2024, con el objetivo de que toda la confianza depositada por la escudería británica en su continuidad se traduzca en los éxitos que todos anhelan dentro de la fábrica de Silverstone.

Con ellos pondrá fin a sus días en la F1 porque, a diferencia de en otras ocasiones de su trayectoria, quiere llegar a ver los frutos de este ambicioso y multimillonario proyecto que es Aston Martin. Sin embargo, los últimos coletazos de Alonso no tienen por qué ser en 2027, como él mismo se ha encargado de aclarar. «Aún siento que tengo un extra sobre los demás pilotos», aseguró Fernando este martes, día de su renovación.

Su sentimiento de superioridad, que se manifiesta sobre la pista en las escasas oportunidades que tiene de batir a otros contendientes, es una de las razones con las que se explica su decisión de seguir en la F1. Pero la que prima por encima del resto es lo cómodo que se encuentra dentro de Aston Martin. La determinación de Lawrence Stroll, propietario de la escudería, la experiencia y veteranía de Adrian Newey, accionista e ingeniero jefe, la fábrica de Silverstone con el nuevo túnel de viento y el simulador…

Alonso no se ha resistido a decir sí quiero a todo ello. El asturiano está dispuesto a seguir insistiendo en la lucha por el desafío que mantiene desde 2006: volver a ser campeón del mundo. Aunque ya no le obsesiona. «Es importante, ese es el sueño y el trabajo que haces cada día. Sacrificas toda una vida, tu familia, tus amistades, por conseguir buenos resultados. Pero si en los próximos años gano una carrera, a mí no me va a cambiar en exceso. Tampoco hacer tres podios», confesó en una entrevista exclusiva publicada por el As.

La afición, el motor de Alonso

«Pero sí cambiaría a toda la afición. Si volvemos a los podios, si podemos luchar por puntos cada fin de semana, eso sí cambiaría a todo un país, como sucedió en 2023. Cambia las inquietudes del ciudadano de a pie, los niños que quieren ser tenistas, o jugadores de baloncesto, o pilotos. Es el cambio más grande que puede haber si conseguimos ser competitivos. A mí me dará satisfacción personal, pero estaría más contento por la afición que por mí en particular», añadió.

Y es que precisamente la gente ha sido otro de sus motivos para quedarse en la F1. El asturiano alucinó en junio cuando gran parte de la afición española en el circuito de Montmeló le pidió que se quedase un año más. Eso le ha influido enormemente: Mucho, mucho. Sobre todo la de Barcelona (fue preguntado por los aplausos de Madrid durante la vuelta de instalación). Tengo que decir que sí fue un punto de inflexión. No tenía la decisión tomada, ni me había parado a pensar, pero cuando estaba en el fan forum, que fue el momento más especial del fin de semana, me tocó la fibra ver a todos los aficionados».

«Ellos creen en mí, tienen una ilusión intacta por la F1 y por mis resultados. La percepción que tuve en ese momento en Barcelona fue que la gente no iba a disfrutar del Gran Premio por si fuera el último, sino que estaban ilusionados como si estuviese al inicio de mi carrera. La llama de la Alonsomanía y de la F1 en España está muy viva. Ni mucho menos vi una decadencia o una sensación de nostalgia por parte de nadie. Estaban todos a tope, como si estuviésemos empate a cero y el partido estuviese al descanso. No pensaba que estuviésemos en la prórroga», prosiguió, utilizando términos futbolísticos.

E, indudablemente, en época de vacas flacas con Honda, motorista de Aston Martin, que a día de hoy complica que pueda volver a ser ganador tras un 2026 muy aciago en el que ha abandonado hasta en seis ocasiones, la última el pasado sábado en la carrera de Bakú, el asturiano confía ciegamente en la presencia de Newey como diseñador de sus próximos coches.

Cambios en la F1

Uno de los argumentos que le inclinaban a no seguir era la nueva realidad de la categoría reina. Desde el cambio de reglamento inaugurado en el Mundial de 2026, Alonso, y más pilotos, notan que la F1 ha perdido su encanto por la trascendencia de la parte eléctrica de los motores. Sin embargo, su renovación ha demostrado que sus críticas no eran sino peticiones públicas de que aún había margen para modificar.

El presidente de la FIA, Mohamed ben Sulayem, tendió su mano en el primer día de Madring, asegurando que haría lo que estuviera de su parte para que Alonso se quedase. Lo que ya se sabe es que en 2027 los motores serán híbridos, pero con un 60% de combustión y 40% de electricidad. Pero Fernando quiere más. Todo ello con un futuro enfocado en regresar a los V.8 en 2030. Si llegase a ese campeonato, llegaría a correr con 50 años.