El Barcelona vuelve a sangrar al ‘soci’: precios dinámicos para el Clásico por entradas que ya superan los 600 euros

El Barcelona ha aprovechado el Clásico para intentar sacar el máximo beneficio posible. El club azulgrana ha sacado a la venta este martes las primeras entradas para el partido que se celebrará en el Camp Nou el próximo 25 de octubre a precios desorbitados. Y aún pueden ascender. La preventa ha salido sólo para los socios y las entradas más baratas ascienden a 649 euros, con un 5% de descuento para socios. Los precios son dinámicos; es decir, que se incrementarán en función de su disponibilidad y la demanda una vez que se abran al público general, el jueves.

Los precios de las entradas para el Clásico no son accesibles a todos los bolsillos. De hecho, el aficionado medio no podrá hacer frente al coste de las entradas ni siquiera ahora que han salido para los socios. El precio más barato está en los córners, donde los tres tipos de entradas tienen precios de 649€, 659€ y 699€. Estos son los más populares, situados en las zonas del campo donde peor se ve. A partir de ahí, los precios se disparan más hasta llegar a los 1.149 euros que vale la entrada más cara, en la tribuna central inferior.

El precio del resto de las entradas es el siguiente: las distintas categorías de lateral cuestan 799€, 849€, 899€ y 949€ y de 899€, 999€ y 1.149€ en tribuna. Independientemente de la zona en la que se adquieran esas entradas, cualquier aficionado que quiera comprar dos localidades para el Clásico entre Barça y Real Madrid deberá pagar más de 1.000 euros, cuando los sueldos en nuestro país rondan habitualmente los 1.400 euros al mes.

Y esto no ha hecho nada más que empezar. El club ha sacado en preventa las entradas este martes para los socios. La promoción del club de que iban a tener un 50% de descuento, para este Clásico es, en realidad, del 5%. Es decir, el precio mínimo que tendrá que pagar el soci culé será de 616 euros, una vez aplicada la rebaja.

El precio no tardará en subir. En función de la disponibilidad y la demanda, los precios irán variando, pero rara vez irán a la baja. Transcurridas 48 horas –el jueves por la mañana– las entradas saldrán a la venta para el público general y ahí comenzará la subasta por ver hasta cuánto estarán dispuestos a pagar los aficionados que no sean socios del Barcelona por ir a ver el duelo contra el Real Madrid.

La experiencia VIP no baja de 2.000 euros

Por si fuera poco el precio de estas entradas, hay que decir que no, no son entradas VIP. Se trata del paquete basic, por el que únicamente un asiento estandar. Los paquetes VIP van aparte y tienen un precio de salida de 2.050 euros. Este tipo de «experiencia» –que es como lo vende el club en su web– incluye un asiento premium, acceso a sala VIP y un catering al que también le apellidan como premium. Eso sí, advierten que está reservada «sólo para aficionados del Barcelona», por lo que no podrás llevar ningún tipo de indumentaria contraria, a pesar de que hayas pagado una salvajada por las entradas.

Balcony Gol, situada en las primeras filas de la segunda grada de los fondos, cuesta 2.050 euros; mientras que el córner, que está a la misma altura, vale 2.450 euros y el del lateral asciende hasta los 2.950 euros. La joya de la corona de este Camp Nou en el Clásico se la lleva la primera fila, que está a la venta por un precio de salida de 5.500 euros tanto en el lateral como en tribuna.