El letrado de Argüeso denuncia al CGPJ al defensor del Pueblo por no informarle del archivo de la queja a la juez de la DANA

El abogado alicantino José María Bueno, que dirige la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa de la DANA de Valencia, se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para denunciar que ni el promotor de acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ni el propio Consejo, han transmitido ni a él ni a su defendido el archivo de sus quejas contra la juez que dirige las diligencias previas del citado caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, por la intromisión del marido de esta magistrada, el también juez Jorge Martínez Ribera, en la causa. Y ello, a pesar de que José María Bueno y Emilio Argüeso fueron quienes elevaron al Consejo algunas de las quejas contra la instructora sobre las que ahora ha tenido que decidir el Consejo, sin informarles directamente de la resolución.

Así, José María Bueno considera que ese apagón informativo del Consejo es consecuencia de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, de la que el CGPJ es su máximo organismo. En consecuencia, como quien investiga las quejas de los españoles por el mal funcionamiento de la Administración es el defensor del Pueblo, José María Bueno ha denunciado al máximo organismo de los jueces, el CGPJ, ante quien es el garante de las quejas de los españoles contra la Administración, el citado Defensor del Pueblo.

José María Bueno ha hecho pública esta decisión a través de un vídeo que ha subido esta misma tarde a su perfil de Instagram (@jose_m_bueno). En esa publicación, el letrado alicantino sostiene que «hemos acudido al defensor del pueblo porque nos hemos enterado del archivo de nuestras quejas a través de la prensa». Según ha explicado Bueno: «El Consejo, a través de su sala de prensa, ha notificado a la sociedad española el archivo de la queja contra la juez de Catarroja. Sin embargo, a nosotros, no nos ha enviado la resolución. No sabemos lo que dice ni por qué motivos se ha producido el archivo».

José María Bueno revela que «es por ausencia de notificación expresa; por ese mal funcionamiento de la Administración Pública por lo que hemos decidido acudir al Defensor del Pueblo para que nos ampare».

En el vídeo que ilustra esta información, José María Bueno manifiesta también su disconformidad con el archivo de la queja contra la juez de la DANA, si bien advierte que no es ese el motivo de su denuncia ante el defensor del pueblo contra el máximo órgano de los jueces, sino el hecho de que no se les haya transmitido por parte del Consejo la resolución del promotor de acción disciplinaria, y refrendada por la comisión permanente, de archivar la queja.

A este respecto, no obstante, José María Bueno adelanta también la presentación del recurso de alzada contra esa decisión y, si es necesario, de un recurso contencioso-administrativo, como primeros pasos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento por unanimidad del acuerdo por el que el promotor de Acción Disciplinaria de ese organismo, Ricardo Conde, archivaba la diligencia informativa abierta a la juez Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas de la causa de la DANA de Valencia.