¡La Premier declara al City culpable de las 115 trampas financieras!

La Premier League ha declarado culpable al Manchester City de las 115 irregularidades, o trampas, financieras cometidas en el periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2018. En su comunicado, el campeonato ha aplicado dureza máxima con el club inglés, aunque aún no ha comunicado las sanciones deportivas que recibirá.

El párrafo más contundente del extenso texto que facilita la Premier es el siguiente, en el que se detalla la altísima cantidad de dinero en la que el City infló sus ingresos: «Se determinó que el propósito de estos planes era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas (cerca de 1.000 millones de euros) durante el período afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras».

Dada la gravedad de los hechos, las sanciones impuestas por la liga inglesa pueden ir desde la pérdida significativa de puntos hasta el descenso de una o varias categorías. La Premier parece decidida a sentar un precedente con un club financieramente dopado como el City, mientras que el fútbol y la justicia españolas siguen pasando por alto el caso Negreira.

La Premier ha dado hasta el 2 de octubre de plazo límite al City para apelar la sentencia del campeonato, que ahora debe decidir qué castigo imponer al ganador de tres ligas durante la década de dopaje financiero.

Comunicado de la Premier

La Comisión independiente, compuesta por varios expertos legales, financieros y de otras áreas, ha declarado que:

El Manchester City organizó contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

El club presentó cuentas falsas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y reguladores del fútbol.

El Manchester City incumplió significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City cometió múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga (tres de los cuatro presuntos incumplimientos fueron confirmados).

La Comisión independiente determinó que el Manchester City realizó acuerdos comerciales ficticios con varios de sus patrocinadores durante ese período, como parte de un esquema de financiación encubierto, mediante el cual dichas empresas solo debían pagar una parte de las tarifas de patrocinio correspondientes. El resto fue financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club. Como parte de este esquema, se formalizaron otros acuerdos ficticios, financiados por ADUG, para que el club pudiera registrar gastos operativos inferiores a los reales, así como un acuerdo circular ficticio con Fordham, una entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, financiado también por ADUG.

Se determinó que el propósito de estos planes era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas durante el período afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras. Como consecuencia, según constató la Comisión, el club presentó cuentas falsas y ocultó la verdadera situación financiera a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que, «con su conducta, el club tenía la clara intención de eludir las normas de la Premier League».

En consecuencia, el Manchester City no declaró con precisión sus ingresos y gastos a efectos del Reglamento de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League y del Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA. La Comisión determinó que, de haberse declarado con exactitud todos los acuerdos pertinentes en las cuentas del club, este habría incumplido los límites de gasto tanto de la Liga como de la UEFA por una cantidad muy considerable.

Además, durante los cuatro años que duró la investigación llevada a cabo por la Premier League, el club incumplió en repetidas ocasiones sus deberes de cooperación y buena fe hacia la Liga. La Comisión concluyó que el club había realizado esfuerzos concertados para detener y obstaculizar la investigación de la Premier League.

​Las conclusiones de la Comisión independiente se recogen en una Decisión Principal, de la cual se ha publicado una versión editada ( haga clic aquí ). El dictamen de la Comisión comprende tanto la Decisión Principal como numerosos anexos adicionales, que la Liga se compromete a publicar en cuanto le sea posible.

La Liga puede publicar la Decisión Fundamental porque la Comisión ha dictaminado (y una Junta de Apelación lo ha confirmado) que la decisión de la Comisión es un «laudo definitivo».

Ahora que se han probado los cargos, la cuestión de la sanción se abordará por separado en una audiencia posterior ante la Comisión independiente. De acuerdo con las normas de la Premier League, dicha audiencia se mantendrá privada y confidencial hasta que se permita la publicación del resultado.

El club tiene derecho a apelar las conclusiones de la Comisión independiente y dispone de hasta el viernes 2 de octubre para ejercer ese derecho.

La intención de la Junta Directiva de la Premier League es que todo el proceso (incluidas las apelaciones y la publicación de las decisiones pertinentes) concluya lo antes posible.