Delcy Rodríguez pide «reformar parcialmente» la ley chavista que persigue a disidentes y opositores
El régimen ha usado esta ley por años para detener a personas que protesten en su contra
La presidenta interina del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional una «reforma parcial» de la Ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia con el objetivo de despenalizar algunas acciones previstas que persiguen la voz de los disidentes y opositores.
A través de la red social X, Delcy Rodríguez publicó un oficio dirigido a su hermano Jorge Rodríguez, que preside el poder legislativo, donde solicita que la propuesta sea discutida de «forma urgente». «Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela», afirmó la presidenta en la publicación.
La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en manos del chavismo en el 2017; el texto fue concebido por el régimen con el objetivo de prevenir la «discriminación y la violencia». Pero tenía otra intención: la ley fue duramente criticada por organismos internacionales defensores de los derechos humanos porque era considerada como un instrumento del régimen del narcodictador Nicolás Maduro para castigar a la disidencia, perseguir a dirigentes opositores y cercenar la libertad de expresión.
Las redes sociales en el país sudamericano están restringidas en exceso y son vigiladas por actores del Gobierno chavista. Las empresas, plataformas, organizaciones sociales o personas particulares que publiquen mensajes que el chavismo considere como odio son obligadas a retirarlos en un lapso de 6 horas; si no, se exponen a multas elevadísimas, además del bloqueo de las cuentas.
La ley también permite que el Gobierno pueda censurar y revocar concesiones a medios de comunicación, sean electrónicos como tradicionales. Además, amenaza al personal militar y policial que no atienda una situación que considere de violencia; pueden enfrentarse a penas de prisión de 8 a 10 años.
Actualmente, la propuesta anunciada por Delcy Rodríguez pretende modificar parcialmente el marco legal para supuestamente reducir el alcance penal. Alegó que su propósito con esta propuesta es «abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos», para promover la tolerancia bajo el respeto. Los cambios que pretende realizar están en el marco de un proceso orientado a transformar el sistema de justicia penal.
Estos cambios llegan a Venezuela tras la visita de Rodríguez a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dio su primer discurso como presidenta interina, además de sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se evidenció el giro de las relaciones entre ambas naciones tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro el pasado mes de enero.