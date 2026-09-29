Delcy Rodríguez pide «reformar parcialmente» la ley chavista que persigue a disidentes y opositores

La presidenta interina del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional una «reforma parcial» de la Ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia con el objetivo de despenalizar algunas acciones previstas que persiguen la voz de los disidentes y opositores.

A través de la red social X, Delcy Rodríguez publicó un oficio dirigido a su hermano Jorge Rodríguez, que preside el poder legislativo, donde solicita que la propuesta sea discutida de «forma urgente». «Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela», afirmó la presidenta en la publicación.

La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en manos del chavismo en el 2017; el texto fue concebido por el régimen con el objetivo de prevenir la «discriminación y la violencia». Pero tenía otra intención: la ley fue duramente criticada por organismos internacionales defensores de los derechos humanos porque era considerada como un instrumento del régimen del narcodictador Nicolás Maduro para castigar a la disidencia, perseguir a dirigentes opositores y cercenar la libertad de expresión.

Las redes sociales en el país sudamericano están restringidas en exceso y son vigiladas por actores del Gobierno chavista. Las empresas, plataformas, organizaciones sociales o personas particulares que publiquen mensajes que el chavismo considere como odio son obligadas a retirarlos en un lapso de 6 horas; si no, se exponen a multas elevadísimas, además del bloqueo de las cuentas.