Sánchez avala la presencia de Delcy Rodríguez como jefa de Estado en la Cumbre Iberoamericana

El Gobierno confirma de manera oficial la participación de decenas de jefes de Estado en la próxima XXX Cumbre Iberoamericana, entre ellos la presidenta interina del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, pese a tener activas las sanciones por parte de la Unión Europea.

La cumbre se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, tras realizarse en Cuenca (Ecuador) en el 2024. En aquella edición resaltó por las ausencias de varios jefes de Estado; solo participaron cuatro: el rey Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. También acudió el jefe del Ejecutivo de Andorra, Xaier Espot. Para este año se espera la presencia de los líderes de los 22 países que conforman esta comunidad.

De todos los mandatarios, el Ejecutivo ha expresado «su deseo» por la participación de Delcy Rodríguez en la cumbre, a la que considera que su presencia será «muy importante». La actual presidenta está ocupando el cargo de forma interina tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos.

Pese a las sanciones de la Unión Europea que pesan contra Rodríguez desde noviembre de 2018, que incluyen la prohibición de pisar suelo europeo, en mayo viajó a La Haya, donde intervino ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la disputa territorial entre el Estado venezolano y Guyana.

Dichas sanciones afectan a 69 dirigentes del chavismo, la mayoría altos cargos cercanos a Maduro y actualmente a la nueva mandataria. Entre las restricciones más importantes están la congelación de los activos, la prohibición de suministros de fondos y recursos directos e indirectos y la prohibición de entrada al territorio que comprende el espacio Schengen.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó un recurso presentado por la misma Rodríguez el 14 de julio de 2021, al considerar que «socavó la democracia y el Estado de Derecho en el país». De igual forma, la corte rechazó los recursos interpuestos por diez personas relacionadas con el régimen, entre ellas Diosdado Cabello.

El año pasado, los ministros de Exteriores de la UE prolongaron hasta el 10 de enero de 2027 las sanciones a los jerarcas del régimen, incluida Rodríguez. Previamente, el Gobierno español solicitará formalmente dejar fuera de las sanciones a la presidenta interina, alegando los avances en materia de Derechos Humanos tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la ley de amnistía para la liberación de los presos políticos.

El mismo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaraba que «las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio». Además, recuerdo que Nicolás Maduro no contaba con sanciones de la Unión Europea.

Delcy Rodríguez visitará España, donde la justicia está investigando varios casos de corrupción que salpican a Venezuela, como la financiación ilegal del PSOE o la de sus socios, por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas hayas en su despacho.