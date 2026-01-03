La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, protegida de Sánchez, huyó a Moscú antes del ataque de EEUU

La número 2 de la narcodicatura venezolana de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, huyó de Venezuela en avión justo antes de que EEUU desatara la operación de bombardeos selectivos sobre el país caribeño y que los militares de élite de los Delta Force culminaran con éxito la captura del tirano en Caracas, al que han trasladado a un buque de guerra para acabar en suelo estadounidense y ser juzgado posteriormente por un tribunal de Nueva York acusado de liderar una gran trama narco y de traficar con armas a gran escala. Se enfrentará a cadena perpetua.

El apresurado viaje de Delcy Rodríguez a Moscú ha levantado las lógicas sospechas de que contaba con información previa que apuntaba al ataque y que esos datos privilegiados le permitieron abandonar el país. Que su destino haya sido Rusia tampoco es casual: es un refugio garantizado para los cabecillas de la narcodictadura chavista, protegida por el régimen de Putin.

El vuelo en el que se embarcó Delcy Rodríguez es significativo en sí mismo, teniendo en cuenta que en una operación militar como la llevada a cabo por EEUU conlleva el cierre total del espacio aéreo de la zona a atacar. Eso obliga a cualquier aerolínea civil a suspender cualquier vuelo que atraviese la zona de exclusión aérea. De ahí que sea probable que el avión en el que Delcy Rodríguez salió del país contara con información que le asegurara vía libre.

Esta marcha de la vicepresidenta chavista a Rusia abonaría las tesis manifestadas por varios expertos militares que apuntan incluso a que la captura de Maduro en Venezuela pudiera ser una operación pactada entre la Casa Blanca y el propio régimen chavista. A ello ha apuntado en declaraciones a OKDIARIO el general retirado Gan Pampols.

Tras aterrizar en Moscú y horas después de consumarse el bombardeo selectivo y la captura de Maduro, Delcy Rodríguez hizo unas declaraciones desde Moscú solicitando a EEUU una prueba de vida de Nicolás Maduro y de su esposa. También ha condenado la intervención estadounidense en Venezuela y ha dicho, sin precisar más datos, que los bombardeos han causado víctimas militares y civiles.

Delcy Rodríguez es, desde hace años, un nexo esencial entre la narcodictadura venezolana y el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Se evidenció en suelo español en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, cuando Moncloa envió al Aeropuerto de Barajas al entonces ministro y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, a recibir a Delcy Rodríguez en una furtiva parada en Madrid, pese a tener prohibida su entrada en la UE. El llamado Delcygate ha sido uno de los escándalos del sanchismo.

Delcy llegó a Barajas en un avión privado desde el que se descargaron maletas con misterioso contenido, que fueron recogidas con destino desconocido. Son parte de los múltiples y viscosos detalles que siguen siendo un misterio, en el marco de las oscuras relaciones entre el sanchismo y la narcodictadura venezolana, con el ex presidente Zapatero como pieza destacada.