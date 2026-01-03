Sánchez no celebra la caída de Maduro y dice a Trump que «hay que respetar el Derecho internacional»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado al ataque de Estados Unidos al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y además de no celebrar la detención, ha dicho al presidente del país norteamericano, Donald Trump, que «hay que respetar el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas».

«El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», ha publicado Sánchez en su cuenta oficial de X.

El Gobierno de España, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha ofrecido como mediador tras el ataque de Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para negociar «una solución pacífica». El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez no celebra la captura del narcodictador, anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en la mañana de este sábado.

En la nota, el Gobierno manifiesta su disposición a «prestar sus buenos oficios» en pos de una solución pacífica y negociada a la situación de Venezuela tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas. Exteriores ha querido hacer un llamamiento «a la desescalada y a la moderación» e insta a actuar con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, sigue la situación de manera coordinada con los socios de la Unión Europea y los países de la región. Asimismo, según informa el Ministerio, permanece en permanente contacto con la Embajada española en Caracas, el Consulado y la unidad de emergencia consular, y están pendientes igualmente de la colonia española en el país.

Exteriores recuerda en el comunicado emitido que España no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor, y que «siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela». El Gobierno subraya que ha acogido a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar «en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país».

Estados Unidos ha capturado este sábado al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una ofensiva militar llevada a cabo siguiendo órdenes de Donald Trump. El presidente del país norteamericano ha anunciado en las redes sociales la detención de Maduro y de su mujer, horas después de los ataques aéreos y con misiles de esta madrugada.

Varios helicópteros MH-47 Chiook sobrevolaron Venezuela durante los ataques, en una operación en la que estarían teniendo como objetivo infraestructuras clave de la narcodictadura de Maduro. Los principales bombardeos se han producido sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz, así como sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo con los restos de Hugo Chávez.