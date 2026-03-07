Ni es Mónaco ni es F-1: en este pueblo blanco de Cádiz se celebra una carrera nunca vista

Las carreras de coches siempre están asociadas a circuitos profesionales, con pilotos, vehículos que se desarrollan durante meses o incluso años y motores rugiendo. Esa es sin duda, la imagen habitual del automovilismo. Sin embargo, en un pequeño pueblo de Cádiz la idea de hacer una carrera se vive de otra manera con autos que hacen los propios vecinos y que se preparan ahora para la que será su cuarta edición.

Mañana, domingo 8 de marzo, en Medina Sidonia, se celebra una nueva edición de la Carrera de Autos Locos. La iniciativa de este pueblo de Cádiz alcanza ya su cuarta convocatoria y poco a poco se ha ido haciendo un hueco entre las actividades más llamativas del calendario local. El ambiente recuerda inevitablemente a la conocida serie de animación Los autos locos, aunque aquí los protagonistas son, como decimos, los vecinos que se animan a fabricar su propio vehículo y a lanzarlo cuesta abajo por las calles del municipio. Cada equipo construye su auto, lo decora según una temática concreta y participa disfrazado para completar la puesta en escena.

En este pueblo blanco de Cádiz se celebra una carrera nunca vista

La carrera comenzará mañana a las 10.30 horas y se desarrollará en dos partes. Según ha informado el Ayuntamiento de Medina Sidonia, primero se celebrará una manga inicial a esa hora y, una vez finalice, se disputará una segunda ronda con el resto de participantes.

Durante toda la mañana, algunas calles de este pueblo de Cádiz se transformarán en el circuito de la carrera. Los vehículos descenderán aprovechando las pendientes del casco urbano mientras vecinos y visitantes observan el recorrido desde las aceras. La propuesta busca llenar el pueblo de autos diseñados por los propios participantes, que además deberán ir disfrazados de acuerdo con el tema elegido para su vehículo. Ese detalle forma parte del carácter festivo del evento. No se trata solo de competir, sino también de crear un espectáculo divertido donde la imaginación tiene un papel importante.

Vehículos caseros fabricados con cualquier material

Uno de los requisitos básicos de la carrera es que todos los vehículos deben ser artesanales. Los participantes tienen libertad para diseñarlos con la forma que prefieran y para utilizar los materiales que consideren oportunos, siempre que el vehículo haya sido construido de manera casera.

Este planteamiento hace que cada edición sea distinta. Algunos equipos optan por diseños sencillos pensados para ganar velocidad en el descenso. Otros prefieren centrarse en la estética y en la decoración del auto. Desde el Ayuntamiento explican que el objetivo de esta iniciativa es fomentar la creatividad y la diversión entre los participantes, además de generar una actividad diferente que atraiga visitantes al municipio. Por eso la carrera se plantea más como una jornada festiva que como una competición estrictamente deportiva.

Los autos locos no pueden tener motor

Aunque se trate de una carrera de vehículos, existe una norma clara: los autos no pueden disponer de ningún sistema de propulsión mecánica. No se permiten motores, pedales ni baterías.

Los coches deben desplazarse únicamente aprovechando la inercia que generan las cuestas del recorrido. Esa condición obliga a los participantes a pensar bien el diseño del vehículo para que pueda mantenerse estable durante la bajada. Desde la organización también recuerdan que los autos deben ser originales y temáticos. La decoración tiene que guardar relación con el concepto elegido y los ocupantes deberán participar disfrazados siguiendo esa misma idea. Incluso se recomienda incorporar un claxon al vehículo para animar el ambiente durante el descenso.

Las calles por las que pasará la carrera

El recorrido de esta cuarta edición discurrirá por varias calles del municipio que cuentan con la pendiente suficiente para que los vehículos puedan rodar sin necesidad de motor.

La carrera pasará por las calles:

Vicario Martínez

Arrieros

Manso

Pablo Iglesias

Estas calles permiten que los autos desciendan únicamente con la fuerza de la gravedad. A lo largo del circuito también habrá algunas rampas y curvas que pondrán a prueba la habilidad de los participantes. El trazado no es completamente recto y eso añade cierta dificultad a la prueba, ya que los equipos deberán mantener el control del vehículo durante todo el recorrido.

Quién puede participar en la carrera

La organización ha establecido varias condiciones para participar en la carrera. Una de ellas es que no se podrán reutilizar vehículos de ediciones anteriores. Cada equipo deberá presentar un auto nuevo para esta cuarta edición. En cuanto a la edad, los participantes deberán tener 18 años o más. También se permite la participación de menores a partir de 11 años, aunque en ese caso será necesario contar con autorización de los padres o tutores. Eso sí, los menores no podrán ejercer como conductores del vehículo durante la carrera.

Premios para los autos más rápidos y originales

La carrera contempla varios premios que reconocen distintos aspectos de los vehículos participantes.

Entre ellos se encuentran:

Premio al vehículo más veloz

Premio al vehículo más original

Premio al vehículo más espectacular

Premio especial del público

De esta manera, la clasificación no depende únicamente de la velocidad durante el descenso. La creatividad, el diseño del vehículo y la puesta en escena también influyen en el resultado final. De hecho, en muchas ocasiones los autos más llamativos o divertidos terminan llevándose los mayores aplausos del público que se acerca a ver la carrera aunque al final no ganen la carrera.