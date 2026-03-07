Detenido un hombre por intentar secuestrar a una niña a la salida de un centro socioeducativo en Ibiza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un español como presunto autor de un intento de secuestro tras intentar llevarse a una menor de edad a la salida de un centro socioeducativo. Se le imputa un delito de detención ilegal. Los hechos, que ocurrieron la tarde del pasado jueves, provocaron una inmediata movilización de varios ciudadanos y de los agentes, que lograron arrestar al sospechoso poco después del intento de huida.

Según ha informado la Policía, el incidente se produjo cuando la menor abandonaba el centro al que acude habitualmente en la ciudad de Ibiza. En ese momento, un hombre se aproximó a ella en plena vía pública y comenzó a hablarle con la intención de que subiera a su vehículo. Para intentar convencerla, el individuo le ofreció chucherías y le insistió en que fuera con él hasta su coche.

La menor, desconfiando de la situación, rechazó la propuesta e intentó alejarse del lugar. Sin embargo, el hombre llegó a sujetarla en varias ocasiones por el antebrazo para impedir que se marchara, mientras continuaba insistiendo en que le acompañara y le pedía que no dijera nada a nadie.

A pesar de la presión ejercida por el sospechoso, la niña consiguió finalmente zafarse del agarre y salir corriendo en busca de ayuda, evitando así el secuestro. La menor se refugió en un supermercado cercano, donde pidió auxilio a las personas que se encontraban en el interior del establecimiento.

Al percatarse de lo sucedido, varios vecinos y clientes del supermercado salieron inmediatamente tras el individuo. Los testigos lograron interceptarlo en las inmediaciones, reteniéndolo hasta la llegada de la Policía. Durante esos momentos, el sospechoso trató de huir y llegó a mostrar resistencia, produciéndose incluso un breve forcejeo con algunos de los ciudadanos que intentaban evitar su fuga.

Minutos después, una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar tras recibir el aviso. Los agentes procedieron entonces a la detención del hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal. Mientras tanto, los efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana prestaron una atención prioritaria a la menor, que se encontraba visiblemente nerviosa tras lo ocurrido. Los agentes se encargaron de localizar rápidamente a su madre para informarle de la situación y garantizar la protección de la niña.

Asimismo, como medida preventiva, la menor recibió asistencia sanitaria para comprobar su estado físico y descartar cualquier lesión derivada del incidente. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Tras examinar los hechos, el juzgado competente decretó una orden de alejamiento entre el hombre y la menor con el objetivo de garantizar su seguridad y evitar cualquier posible contacto futuro.

La rápida actuación de la menor, que buscó refugio y pidió ayuda, junto con la colaboración de los ciudadanos, resultó clave para impedir que el intento de detención ilegal llegara a consumarse y para facilitar la inmediata intervención policial.