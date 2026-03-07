Dos años atrapada en silencio: la historia de una cuidadora explotada en Palma

Durante casi dos años, una vivienda en Palma fue el escenario de un sufrimiento silencioso. Detrás de sus puertas, una mujer trabajaba sin descanso como cuidadora, atendiendo a una persona dependiente. No tenía contrato de trabajo, cobraba apenas 900 euros al mes y vivía bajo constantes amenazas: si hablaba, le advertían, acabaría en la cárcel o expulsada del país.

Su jornada laboral era prácticamente continua, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después de que la familia se acostara. Además de atender a la persona dependiente, debía limpiar, cocinar, movilizarla constantemente y realizar todas las tareas domésticas. Todo esto sin equipo de protección, sin instrucciones sobre la enfermedad inmunológica que padecía la persona a su cuidado y sin la posibilidad de descansar adecuadamente. Su única pausa era un día libre a la semana.

El esfuerzo físico extremo dejó huella en su cuerpo: lesiones musculares, dolor crónico y cansancio constante se sumaban al desgaste emocional de vivir atrapada en una rutina laboral abusiva que parecía no tener fin. Las visitas médicas eran mínimas, y cuando llegaban inspectores del Govern balear, la obligaban a ocultarse para evitar que se detectara su trabajo sin contrato. El miedo a ser deportada o perder su única fuente de sustento la mantenía en silencio.

La presión psicológica era constante. La familia le recordaba que su situación irregular podía costarle la cárcel o la expulsión, incluso asegurando tener contactos dentro de la Policía capaces de detenerla. La investigación policial posterior confirmó que estas amenazas eran falsas, parte de una estrategia para mantenerla bajo control y evitar que abandonara el trabajo.

Tras años de vivir bajo estas condiciones, la mujer finalmente encontró el valor para denunciar. Acudió a la Policía Nacional, que inició una investigación liderada por el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Palma. Gracias a su denuncia, los agentes pudieron reconstruir los dos años de explotación laboral, comprobando que la trabajadora vivía en la vivienda, tenía disponibilidad 24 horas al día, realizaba múltiples tareas sin contrato y percibía únicamente 900 euros mensuales por su labor.

El operativo policial culminó con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer de origen español, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, coacciones y amenazas. Durante la investigación se verificó que la cuidadora no había recibido formación ni medios de protección, que las inspecciones del Govern eran evitadas mediante ocultamiento, y que las amenazas sobre la Policía eran mentiras deliberadas para mantenerla bajo control.

La historia de esta mujer es un recordatorio doloroso de que, detrás de muchas puertas cerradas, se esconden vidas marcadas por el abuso, el miedo y la explotación laboral. Su decisión de hablar demuestra que el valor de una sola voz puede iluminar años de oscuridad y permitir que la justicia llegue a quienes han trabajado en condiciones inhumanas.