Fernando Alonso: «Al mínimo dato anómalo tendremos que parar el coche para poder correr en China»

Fernando Alonso apareció muy serio tras la clasificación del Gran Premio de Australia y repasó cuáles son los próximos pasos de Aston Martin, comenzando por la carrera de este domingo, en la que buscará «seguir conociendo el coche», aunque no esconde que «al mínimo dato anómalo» tendrá que pararlo «para poder correr en China». El piloto español saldrá decimoséptimo en la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 en Melbourne.

«Ha sido difícil, no hay ningún secreto. Sabemos la situación en la que estamos, el reto que tenemos por delante y cada día vamos aprendiendo cosas. Seguimos teniendo la misma unidad de potencia y el mismo déficit de potencia de ayer. Estábamos a cuatro segundos y algo y hoy estábamos a tres. No hemos cambiado nada, sólo hemos mejorado un segundo y medio porque hemos podido dar vueltas, cosa que no hemos podido hacer ni en todo el invierno ni en los libres 1», comenzó.

«Sabemos del potencial del coche, sólo nos hace falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis y luego llevará mucho más tiempo desbloquear la potencia del motor», cerraba su análisis. Preguntado por un plan para la carrera, Alonso respondía que «mirar un poco la situación» al pilotar «sin repuestos de las baterías».

«Al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría tendremos que parar el coche para poder correr en China», aseguró el asturiano. «Cada vuelta que damos… Sabemos que tenemos mucho que desbloquear todavía del chasis. En Bahréin dábamos 40 o 50 vueltas, pero siempre eran todas alteradas por la unidad de potencia, que no te dejaba hacer un trabajo continuo de desarrollo del coche», añadió.

El objetivo de Alonso en la carrera

«Aquí hemos tenido una sesión y media de desarrollo del coche y hemos mejorado segundo y medio, eso te dice el potencial. Si tuviésemos tres o cuatro Grandes Premios normales, creo que todavía queda otro segundo de chasis por desbloquear simplemente por rodar más y entender la dinámica. Una vez fijado eso, nos quedarían dos segundos, que esos se antojan difíciles de recuperar», dijo muy serio.

«Tenemos China la semana que viene, sólamente una sesión de entrenos porque luego llegamos a la crono con el sprint, así que lo que podamos aprender mañana y en los libres 1 de China nos dictará el fin de semana que viene. Es importante mañana seguir conociendo el coche y estar unidos. Sabemos que tenemos este reto por delante y afrontarlo entre todos», finalizó, no sin antes descartar que haya concluido el problema con las vibraciones del motor Honda.