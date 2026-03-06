Aston Martin recula tras dejarse engañar por Honda y vender a Fernando Alonso: «No hubiéramos firmado»

Todo está mal en Aston Martin. Aún no ha empezado la acción en el Mundial de Fórmula 1 2026 y la temporada ya parece acabada para Fernando Alonso. La condena con el motor Honda pone en riesgo lo más básico para cualquier piloto de carreras: poder competir en una prueba de inicio a fin. El domingo, si se cumplen los pronósticos y ni el español ni Lance Stroll terminan la carrera del Gran Premio de Australia, será hora de buscar responsables, aunque a día de hoy el enfado por lo ocurrido es tan grande que las culpas se repartirán por igual.

Honda es el gran culpable, pero no menos que Aston Martin, que pasó por alto durante más de dos años que el motorista al que contrató en 2023 para el cambio de reglamento que ha entrado en vigor este curso le ocultase información sobre el desarrollo de las unidades de potencia. Ningún miembro de la escudería se desplazó a la fábrica de Sakura para monitorizar el trabajo y los avances del motor hasta el pasado noviembre, es decir, apenas dos meses antes de la pretemporada.

El problema no es que el motor japonés vibre, es que hay escasez de piezas y la escudería se ha presentado en Melbourne con sólo dos baterías, una para cada monoplaza. Para no arriesgar, Alonso se ha quedado sin correr en todos los primeros libres y sólo ha podido rodar 17 vueltas en los segundos. Evidentemente, el asturiano y Stroll marcaron los últimos tiempos de la jornada y completar los 58 giros este domingo en Melbourne parece un imposible.

Pero Aston Martin pudo evitar esta situación desde el momento que se decantó por Honda y cortar de raíz el problema. Sin embargo, la escudería se dedicó al baile de sillas mientras se arrastraba por los circuitos durante la segunda mitad de 2023 y 2024 y 2025 al completo, un período en el que sólamente Alonso dio la cara por el equipo frente a un inexistente Stroll, que no deja de ser el hijo del dueño, otro de los grandes culpables.

Aston Martin, igual de culpable

Lawrence Stroll, que ha invertido gran parte de su patrimonio en que este proyecto salga adelante, priorizó el cambiar constantemente de jefe de equipo (Mike Krack y Andy Cowell) y de desarrollo (Eric Blandin, Dan Fallows y ahora Adrian Newey, que también ha tenido que asumir el cargo de team principal). No tiene sentido que el ingeniero más laureado de la historia de la F1 sea quien diseña el coche, va a las carreras a hablar en nombre de Aston Martin y toma las decisiones desde el muro.

Y eso es lo que lleva ocurriendo en el equipo desde los test de pretemporada, en el día y medio de Montmeló, a donde llegaron tardísimo, en las seis jornadas de Bahréin y ahora a ojos de todo el mundo en Albert Park. Por tanto, Newey va a ser la persona que, de momento, se coma todas las patatas calientes en Aston Martin y también el que, a juicio de la mayor parte del público, se libre de esta demolición por parte del alonsismo.

Newey destripa a Honda

Después de no comparecer en público prácticamente desde el día de su presentación en septiembre de 2024, Newey ha atendido a la prensa dos veces en dos días en Australia. La primera fue este jueves, cuando sacó a escena las vibraciones del AMR26 que hacen peligrar el físico de Alonso y Stroll y en la segunda de este viernes, tras el lamentable papel en los entrenamientos, ha destripado a Honda y desvelado la escasez de baterías.

Preguntado por qué espera que logre Aston Martin este fin de semana, el británico respondió que «obviamente dar 30 vueltas en cada uno (refiriéndose a los libres) y 50 vueltas en carrera, o lo que sea». «Tenemos pocas baterías, sólo nos quedan dos, las dos que tienen los dos coches, así que si perdemos una, obviamente es un gran problema. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de las baterías», detalló.

¡Sólo dos baterías!

«Me siento un poco impotente porque, claramente, tenemos un problema muy importante con la unidad de potencia. Y nuestra falta de rodaje también significa que, al mismo tiempo, no estamos descubriendo nada sobre el coche. Nuestra información sobre el coche es muy limitada porque hemos rodado muy poco, sobre todo con poco combustible, ya que el combustible actúa como un amortiguador para la batería. Honda nos ha limitado mucho la autonomía con poco combustible», explicó.

Y por último, la revelación demoledora sobre la falta de personal con experiencia en Honda y el «no habríamos firmado»: «No lo sabíamos. Nos dimos cuenta en noviembre del año pasado, cuando Lawrence (Stroll), Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para hablar sobre los rumores que empezaban a sugerir que no alcanzarían la potencia del objetivo original para la primera carrera, y a raíz de eso surgió el hecho de que muchos de los miembros originales del equipo no habían regresado cuando reiniciaron… Así que la respuesta es no».