Aston Martin se enteró en noviembre de que Honda les había engañado con el motor y el personal

El Mundial de Fórmula 1 está por arrancar y, ya en Australia, existe un terremoto incontrolable en Aston Martin. La escudería de Fernando Alonso ha tenido una frustrante pretemporada a causa de los problemas que ha tenido el AMR26 y que hace muy complicado que pueda rodar todas las vueltas en Melbourne. Las críticas a Honda por los fallos en la unidad de potencia han ido creciendo hasta que Adrian Newey no ha podido contenerse más para señalar a la marca nipona del desastre.

El último detonante fueron los segundos libres en los que Fernando Alonso apenas pudo completar 18 vueltas a casi cinco segundos de diferencia del mejor tiempo, mientras que Lance Stroll solo 16. Unos datos tremendamente decepcionantes de cara a la ambición que estaba puesta en esta temporada por ser competitivos desde el principio.

El discurso de Aston Martin pasó a ser que el coche solucionaría las averías en los próximos meses, pero fue entonces cuando Newey tomó la palabra para destapar lo que se ha callado con Honda todo ese tiempo, llegando a tal punto que, de haberlo sabido, habrían firmado con otra marca.

«No estábamos al tanto de la falta de experiencia de Honda. Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrence, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo», aseguró el británico en la rueda de prensa que hacen los jefes de equipo cada viernes antes de las carreras.

«Vinimos aquí con cuatro baterías y tuvimos problemas de acondicionamiento o comunicación con dos de ellas. Es decir, ahora solo tenemos dos operativas. Con la tasa de daños, es una situación muy preocupante. Esperamos poder superar el fin de semana y arrancar los dos coches, pero no podemos concretar por ahora», apuntó antes de dejar una conclusión demoledora: «Necesita (Honda) empezar a trabajar en el motor de 2028 porque está claro que necesitan un gran avance en la potencia del motor de combustión. Esa tiene que ser su gran preocupación», finalizó.