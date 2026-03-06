Alcaraz bendice a la sensación del tenis español que viene: «No respeta a nadie»

En mitad de la rueda de prensa de Alcaraz previa a Indian Wells apareció un nombre. «¿Qué te parece Rafa Jódar?». Carlitos, con el moreno que deja entrenar en el desierto californiano, sonrió y respondió. «Me gusta mucho su forma de jugar. Sin miedo. No respeta a nadie cuando entra a la pista. Fuera de ella es una persona muy agradable. Respeta enormemente a todos los jugadores del circuito. Pero una vez que entra, cree en sí mismo y puede ganar a cualquiera», dijo Alcaraz.

Bendición del número uno del mundo a un Jódar que únicamente lleva lo que va de 2026 como tenista profesional. Dejó la Universidad de Virginia para este año tras ganar tres Challengers y competir en las Next Gen ATP Finals en 2025. En este inicio de curso tenístico se ha colado en el cuadro principal del Open de Australia, venció en Acapulco a un top 30 del mundo y ha sido invitado a disputar Indian Wells, donde ha caído en la primera ronda ante Tabilo.

«Veremos más de Rafa en un par de años… o eso espero», deseó Alcaraz. El murciano debuta este sábado contra Dimitrov en su torneo favorito del circuito -sin contar los Grand Slams- tal y como confirmó durante su entrevista con OKDIARIO. Ha firmado un arranque de año inmejorable. Ha ganado los dos torneos que ha disputado, sigue invicto, acumula semanas como número uno del mundo y Sinner anda enredado en el diván.

«Creo que en pista controlo incluso mejor mis emociones. Diría que esa ha sido la clave del buen nivel que estoy jugando últimamente. Porque en pista me controlo a mí mismo y, desde la calma, encuentro soluciones. Estoy muy orgulloso de mi inicio de año. Ojalá la racha continúe, o al menos lo intentaré, pero estoy contento de verme jugando un gran tenis», destacó Alcaraz.

El murciano también se pronunció sobre el conflicto en Oriente Medio que puso al tenis en jaque. Hasta hace no mucho él compitió en Qatar y posteriormente se celebró el torneo en Dubai que dejó atrapados a Medvedev y Rublev, obligados a ir por carretera a Omán para coger un avión privado. «Fue sorprendente porque hablamos de unos días o una semana antes y todos estábamos jugando allí. De repente, ocurre todo esto. Y ver a algunos jugadores atrapados allí, sin poder jugar, fue preocupante, al menos para mí», aseguró.