Rafa Jódar logra la mejor victoria de su vida: vence en 55 minutos a un rival 88 puestos mejor que él

De primeras veces va este 2026 para Rafa Jódar. Lleva sucediendo así desde el 1 de enero y sucederá hasta el 31 de diciembre, cuando finalice su primer año como tenista profesional. Aterrizará en infinidad de territorios inhóspitos para él, aunque con apenas un mes transcurrido, ya es un asiduo de los cuadro finales. Este martes, en su primer partido de ATP 500, en Acapulco, consiguió la victoria antes un ex número diez del mundo y actual 26 del ranking como es Cameron Norrie.

En apenas 55 minutos, Rafa Jódar derribó la puerta y firmó el triunfo más relevante de su trayectoria. El ATP 500 de Acapulco se convirtió en el escenario ideal para que la joven promesa del tenis español desplegara todo su talento y superara con autoridad al británico Cameron Norrie. El encuentro tuvo un claro dominio español de principio a fin.

Rafa Jódar impuso su ley con un servicio sólido y una notable capacidad de lectura del juego, claves para adjudicarse el primer set por 6-3 tras romper el saque de Cameron Norrie en el octavo juego. El británico, superado por la intensidad y precisión del madrileño, no encontró soluciones. En la segunda manga se mantuvo el mismo guion. Jódar sostuvo la iniciativa desde el fondo de pista, volvió a quebrar en dos ocasiones el servicio de su rival y cerró el partido con un concluyente 6-2, confirmando su superioridad sobre la pista.

«Sabía que era un partido difícil, pero he jugado muy bien y me quedo muy contento con el nivel que mostré hoy. Jugué cada punto con la misma intensidad y por eso me pude llevar la victoria», comentó el joven madrileño al terminar el encuentro. Rafa Jódar ya espera rival en octavos que saldrá del choque entre el francés Terence Atmane y el búlgaro Grigor Dimitrov. Un partido que será más especial aún para el español, ya que una victoria le haría escalar hasta el top 100 mundial.