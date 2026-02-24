El vídeo del jefe de gabinete de Montero admitiendo al juez haber ordenado aplazar una deuda de Aldama

Carlos Moreno, el todavía jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió con total tranquilidad el pasado marzo ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, su intervención en la gestión del aplazamiento tributario para una sociedad del empresario Víctor de Aldama. Así lo prueba el vídeo de aquella declaración ante el instructor del Alta Tribunal a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, el juez Puente le preguntó: «¿Y en este caso concreto, qué hizo usted con la petición del señor de Aldama de que se aplazara el pago de la deuda tributaria?», inquirió el magistrado.

Ante ello, la mano derecha de Montero, que compareció como testigo en el caso de la trama PSOE, contestó: «No consigo recordarlo exactamente, pero digo, siempre hago lo mismo. Seguro que le dí traslado a este asesor del Gabinete, que es el que digo, es inspector de Hacienda. Aquí hay un señor que quiere pagar y ya está. Sin ninguna gestión más», confesó Moreno.

El juez, acto seguido, manifestó: «Cuando hay señores que quieren pagar no hace falta hacer ningún expediente. Van y pagan. Aquí estamos hablando de señores que quieren pagar, pero con un aplazamiento». Y Moreno replicó: «Sí, que también es bastante frecuente».

«No digo -rebatió Puente- que no sea frecuente, pero digo que una vez que se solicita el aplazamiento del pago, usted lo que hace es remitírselo a uno de los asesores que conforman el Gabinete. ¿Y por qué a uno de los asesores y no al funcionario correspondiente que gestiona el cobro de las deudas tributarias?», insistó el juez.

El colaborador de la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez respondió: «Porque este asesor en concreto es funcionario, inspector de Hacienda y es el que tiene… yo no tengo relación con la Agencia Tributaria. Entonces es como oye, pásale esto, pero sin más», zanjó Moreno.

En su turno, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le planteó: «¿Ha mencionado usted un asesor al que le encargó la gestión de que controlara o que se interesara por esta, por este aplazamiento que solicitaba el señor Aldama, inspector de Hacienda? ¿Quién era esta persona?», preguntó el responsable del Ministerio Público.

«Se llama Ignacio Granado», contestó Moreno. «¿Se interesó usted después por lo que había sucedido con esta gestión?», le dijo entonces el fiscal jefe de Anticorrupción. El hombre de confianza de la vicepresidenta contestó: «No, de hecho no me consta si ese aplazamiento se ha producido o no». A continuación, Alejandro Luzón le pidió al compareciente como testigo que señalara si Granado «le dio cuenta de esta gestión, si había hablado con inspección, con recaudación, con quien fuera». Moreno despachó la cuestión con un «no».

«Un detalle»

Cabe recordar que una vez se concedió el aplazamiento, Aldama declaró que el entonces asesor de cabecera del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, le sugirió que debería tener «un detalle» con Moreno, ya que «estaba buscando piso». Este detalle habría sido supuestamente un sobre con 25.000 euros entregado en un bar frente al Ministerio. Carlos Moreno negó negado rotundamente haber recibido dinero. Por su parte, Koldo García admitió un encuentro entre los tres en el bar, pero sin entrega de sobre alguno.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a asegurar en sede parlamentaria que Víctor de Aldama no podía probar las reuniones con su jefe de Gabinete «porque no han existido» y que ponía «la mano en el fuego» por él. Sin embargo, tras instarle Aldama a que se pusiera «pomada porque se va a quemar», reculó y admitió hasta cuatro reuniones de su mano derecha con el comisionista.