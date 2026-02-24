El CTA señala en público a los árbitros que no pitaron el pisotón a Koundé tras las quejas del Barça

El CTA ha señalado en público a los árbitros del partido entre el Girona y el Barcelona en el que el equipo culé cosechó su última derrota en Liga. Varios de sus portavoces, desde el vestuario hasta el entrenador y su ex presidente, se quejaron de los colegiados y una semana después el estamento arbitral les ha culpado de un supuesto error en la jugada del 2-1 de los de Míchel, en la que Jules Koundé sufrió un pisotón por parte de Claudio Echeverri que debería haber invalidado el gol por falta previa.

La acción tuvo lugar en los últimos minutos en Montilivi y el tanto de Fran Beltrán subió al marcador sin revisión siquiera por parte de Soto Grado en el campo y Gálvez Rascón en el VAR, a quienes ahora señala el CTA. Como decimos, fueron algunos los miembros con peso en el Barça que protestaron por el arbitraje: Raphinha, Hansi Flick, Joan Laporta…

Así explica el CTA la jugada y cómo se debería haber arbitrado: «En un duelo individual, fuera del área, un delantero del Girona pisa con los tacos el pie del defensor del Barcelona justo antes de ceder el balón a un compañero que marca. El VAR revisa toda la fase de ataque y al considerarla acción interpretable por el árbitro mantiene la decisión de campo».

«La regla nos aclara que un pisotón temerario constituye falta y amonestación. La disputa del balón no exime la infracción. Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria debe sancionarse. Para el CTA, el delantero del Girona pisa temerariamente el rival, lo elimina de la acción defensiva y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla», añade la portavoz del CTA en el vídeo de análisis semanal.

El pisotón a Koundé trae cola

«El VAR debió intervenir al tratarse de un error obvio y manifiesto y recomendar al árbitro de campo la revisión en el campo para cambiar la decisión y anular el gol», zanja. Las quejas del Barça por el pisotón a Koundé han surtido efecto, al menos, a la hora de que el estamento admita el supuesto error de dos de sus colegiados. De hecho, Gálvez Rascón fue enviado a la ‘nevera’ al no participar en ningún encuentro de Primera División en la jornada 25 el pasado fin de semana.