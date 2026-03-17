El PSOE desvaría: exige a los ediles de PP y Vox que se lleven a sus casas a los okupas de la vieja cárcel de Palma

El PSOE de Palma ha vuelto a desvariar, esta vez ofreciendo una surrealista solución para la antigua prisión de la capital balear. Después de ocho años gobernando la ciudad y permitiendo que los okupas tomaran el inmueble, los socialistas han propuesto ahora que sean los altos cargos del PP y de Vox en el Ayuntamiento de Palma los que acojan en sus casas a los más de 200 residentes de la vieja cárcel.

Y es que el PSOE se ha puesto a localizar viviendas en propiedad del alcalde de Palma, concejales y otros cargos del PP y Vox en el Consistorio. En total, han contabilizado un total de 42 viviendas y un hotel de 30 plazas que, en conjunto, sumarían unas 156 plazas que servirían como una alternativa habitacional que los propios socialistas no ofrecieron cuando estaban en el gobierno municipal.

«Son segundas, terceras e incluso séptimas residencias», asegura el concejal Pepe Martínez, quien considera que «el alcalde decidió, hace tres semanas, desalojar a las 206 personas que se encontraban en la antigua prisión sin buscar alternativas, sin encontrar un lugar donde pudieran vivir ni poner recursos a su disposición».

En este sentido, el edil socialista ha afirmado que el Ayuntamiento derivó «su responsabilidad a la sociedad civil, pidiéndoles que fueran ellos quienes encontraran las casas». «Estas personas merecen un techo y un futuro», ha declarado.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha contestado a la propuesta del PSOE y, lejos de considerarla útil, ha pedido a la formación que «se dediquen a hacer una oposición constructiva y, si tienen oportunidad de gobernar en el futuro, que se dediquen a prever estas situaciones».

No es la primera vez que la izquierda propone una solución disparatada para los residentes de la vieja cárcel de Palma. La semana pasada, los separatistas de Més exigieron al Ayuntamiento que los 50 millones de euros previstos para la rehabilitación del edificio de Gesa sean para comprar pisos para estos okupas.

La idea, según la concejal Neus Truyol, es adquirir viviendas ya existentes para incorporarlas al parque público del municipio y dar una respuesta a estas personas que okupan el recinto.

Si en Palma el precio medio de una vivienda se sitúa en torno a los 4.000 euros por metro cuadrado, con 50 de los 120 millones que el Ayuntamiento de Palma prevé destinar al edificio de Gesa, se podrían comprar entre 150 y 170 pisos de 75 u 80 metros cuadrados, detalló Més per Palma en un comunicado.