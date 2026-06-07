Los españoles en cuarentena por hantavirus reciben el alta en el Gómez Ulla excepto el caso positivo

Las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, por hantavirus han abandonado el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo. El paciente confirmado por el virus permanece ingresado.

Los pasajeros que dejan el centro continuarán en sus domicilios la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

La persona que dio positivo por hantavirus sigue ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla y continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Para ser dado de alta, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, tal y como establece el protocolo. En el caso de contactos, si tras completar la cuarentena en sus casas siguen asintomáticos, se les tomará una muestra que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología.

Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

La salida de los pasajeros que permanecían aislados en el Gómez Ulla se produce después de que el pasado 4 de junio fuera dado de alta el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus, al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas.