Hoy, 17 de agosto de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque en las zonas de montaña pueden desarrollarse nubes diurnas. Se anticipan chubascos con tormenta en el interior del nordeste por la tarde, con posibilidad de intensidad localmente fuerte. Las temperaturas se mantendrán estables en el nordeste y litoral, ascenderán en el resto y el viento será flojo, predominando la componente sur en horas de la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de agosto

Barcelona: cielo nublado y riesgo de chubascos

El cielo se despereza en Barcelona, donde la jornada se presenta algo nubosa con espacio para la incertidumbre. Este día se espera que el sol asome tímidamente mientras las temperaturas rondan entre los 26 y los 33 grados, aunque la sensación puede ser más cálida, alcanzando hasta 35. La humedad se sentirá intensa, lo que dará lugar a un ambiente algo pesado, especialmente durante la tarde, donde es probable que se presenten chubascos.

Ya por la tarde, el viento soplará con suavidad desde el sur, a unos 15 km/h, pero con algunas ráfagas que podrían elevarse. A medida que el sol se despide a las 20:47, la posibilidad de lluvia aumentará, presentando un riesgo moderado que podría afectar la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a unos 29 grados por la tarde, mientras que la sensación térmica podría bajar ligeramente, ofreciendo un respiro en un día con toques de verano.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y probabilidad de lluvia

Las calles de L’ Hospitalet de Llobregat despiertan bajo un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad y sorpresas meteorológicas. Con el viento soplando del sur a 15 km/h, la sensación de frescura se mezcla con el murmullo de las hojas, mientras la temperatura ronda los 26°C por la mañana, aunque caerá a un mínimo de 25°C a lo largo de la jornada. La probabilidad de lluvia, que se sitúa en un 60%, podría hacer su aparición tanto de madrugada como en la tarde-noche, cuando el cielo se oscurezca aún más.

A medida que avanza el día, la calma matutina dará paso a un viento más intenso, con ráfagas que superarán los 30 km/h, contribuyendo a una sensación térmica de hasta 35°C. Durante la tarde, el cielo nublado hará que la humedad afecte al bienestar, alcanzando hasta un 75%. Con la lluvia a la vista, es recomendable salir preparado: un paraguas será el mejor aliado para enfrentar un tiempo que promete ser memorable.

Ambiente cálido con posibles lluvias en Badalona

El día en Badalona comienza con un amanecer fresco, donde el sol saldrá a las 07:02 para brindar unas horas de luz que se extenderán hasta las 20:47. La temperatura se situará en torno a los 26 grados por la mañana, aunque la sensación térmica será un poco más cálida, alcanzando los 35 grados. La alta humedad, que superará el 80%, generará un ambiente pesado. La probabilidad de lluvia es del 25% en la mañana, así que será prudente llevar un paraguas.

A medida que avance la tarde, el cielo pasará de estar parcialmente nublado a una mayor cobertura, con una probabilidad de lluvias del 30% hacia la noche. La temperatura máxima se elevará a 32 grados y el viento, aunque moderado con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea variable. ¡Prepárense para un día que promete ser interesante en Badalona!

Mañana tranquila y tarde nubosa en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se presentan con un tiempo variable a lo largo del día. La mañana será más tranquila, con temperaturas alrededor de 23 grados y algunas nubes dispersas, mientras que la tarde se espera más nubosa, con máximas alcanzando los 35 grados y la posibilidad de lluvia en el horizonte.

Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que el ambiente puede invitar a un agradable paseo. Las rachas de viento pueden proporcionar un toque fresco, por lo que no está de más disfrutar de un café en una terraza y dejarse llevar por el ritmo cotidiano.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET