La víctima del marido de Oltra recurre al CGPJ para que se celebre ya el juicio abierto en marzo

La víctima de los abusos del ex marido de la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para urgir que se celebre ya el juicio contra la que ahora es candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia. La queja de la víctima al CGPJ se produce cuando se van a cumplir siete meses desde que el 4 de marzo de este mismo año 2026, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza Número 15 de Valencia, decretase la apertura de juicio oral contra la citada Mónica Oltra y otras 10 personas, sin que, a entender de la víctima, desde entonces se haya producido el necesario impulso procesal para que el juicio se celebre.

El juzgado había acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra el 4 de marzo de este año 2025 por cuatro supuestos delitos: prevaricación, malversación, contra la integridad moral y omisión del deber de perseguir delito, como consta en el auto de esa misma fecha, en la causa en que se investiga si cargos y/o técnicos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que Mónica Oltra dirigía, supuestamente ocultaron los abusos del entonces marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, a una menor tutelada en un centro dependiente de la propia Generalitat.

El pasado 4 de septiembre de este año 2026, la víctima del ex marido de Mónica Oltra ya solicitó que se diera a su causa «el necesario impulso procesal», sin recibir respuesta. No es la primera vez que la causa sufre un parón. Con anterioridad, en noviembre de 2025, Teresa T. ya instó a ese impulso procesal a causa de otro largo periodo de inactividad en la causa.

En su escrito ante el CGPJ, Teresa T. afirma que la queja «no viene referida a las vicisitudes procesales relativas al sobreseimiento, sino al retraso injustificado en la tramitación del proceso» y desliza, a continuación, que «bien podría pensarse que, ante la inevitable situación de enjuiciamiento de una causa con evidentes repercusiones políticas, se ha optado por dejar que languidezca en un cajón».

Se da la circunstancia de que, como publicó OKDIARIO el pasado 30 de marzo, Mónica Oltra ha pasado en 10 años de acusar a otros partidos de presentar listas electorales «con delincuentes» y de criticar a los votantes de otros partidos por apoyar con sus sufragios «listas con imputados» a anunciar su retorno a la política para liderar la lista de Compromís al Ayuntamiento de Valencia ella misma.