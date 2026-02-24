La Audiencia ordena al juez sentar en el banquillo a Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción 15 de Valencia enviar a juicio a Mónica Oltra, quien que fuera vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por el encubrimiento de los abusos de su entonces marido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada. La decisión de la Audiencia de Valencia se produce dos meses después de que el pasado diciembre la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 15 de esa misma ciudad desestimara los recursos presentados contra el archivo decretado por el titular del citado juzgado por dos acusaciones particulares: Vox y Gobierna-T.

Y se produce después, también, de que de que una de las acusaciones particulares que recurrió aquel archivo en reforma (ante el juzgado), la asociación Gobierna-T, presentara, recurso de apelación (ante la Audiencia Provincial de Valencia), tal como confirmaron entonces a OKDIARIO fuentes jurídicas próximas al citado caso.

El caso Oltra es la denominación que recibe el procedimiento judicial en que se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Mónica Oltra, entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano de Ximo Puig, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor de los abusos de que era víctima por parte de quien era el marido de la citada Mónica Oltra.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia había rechazado en junio del pasado año 2025 abrir juicio oral contra Mónica Oltra. Y volvió a ordenar el archivo provisional de la causa, como ya había hecho en abril de 2024, aunque la Audiencia Provincial de Valencia le obligó a reabrirla tres meses después, al considerar una «hipótesis plausible» el recurso de las acusaciones.

Esta circunstancia mostraba, ya entonces, una clara diferencia de criterio entre el magistrado y la Audiencia, que ahora vuelve a producirse tras corregir por segunda vez la instancia provincial al juzgado.

En concreto, ahora, ahora la Audiencia estima parcialmente los recursos de apelación presentados por la víctima del marido de Mónica Oltra, de Vox y de Gobierna-T contra el Auto de 18 de diciembre de la Sección del Tribunal de Instancia de Valencia Plaza Número 15 (antiguo Instrucción 15) por el que se acordó el sobreseimiento provisional, con denegación de apertura de juicio oral.

Decisión que la Instancia Provincial revoca, de modo que acuerda «la procedencia del dictado inexcusable de Auto de apertura de juicio oral conforme a lo interesado por las acusaciones personadas, instando al magistrado a Quo al dictado de la resolución debida, que deberá verificarse en el tiempo procesal pertinente, sin dilación, y con el contenido previsto igualmente en la norma», según reza el Auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso OKDIARIO.